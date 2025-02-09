Генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що у Збройних Силах України вже був певний досвід у створенні корпусної системи. Для того, щоб удосконалити це, необхідне забезпечення технічними засобами та підготовлені штаби.

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Корпусна система у ЗСУ

Ігор Романенко зауважив, якщо правильно підійти до впровадження корпусної системи у ЗСУ, то вдасться вдало управляти необхідною кількістю бригад, які туди входитимуть.

Важливо! Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше зазначав, що корпус – це автономна бойова одиниця, яка включає різні види військ та власну систему управління. На його думку, така структура в перспективі зробить армію ефективнішою.

Модернізація війська спрямована на те, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Генерал-лейтенант вважає, якщо правильно сформувати корпус та підготувати штаби, то потенціал буде кращим ніж у дивізії.

Зараз планують переформатовувати Третю окрему штурмову бригаду та "Азов". З усіх ЗСУ тільки дві. Все тому, що спроможностей на більше немає. Всіх треба укомплектувати, щоб уся кількість військових була забезпечена відповідними засобами управління і зв'язку,

– сказав він.

Романенко підкреслив, що дуже важливо, аби командування таких корпусів мало достатньо досвіду для управління великою кількістю людей та потужні штаби.

Крім того, на це потрібен певний час, щоб злагодити новий колектив із підлеглими.

Лише після того сформовані корпуси можна буде ефективно застосовувати (на полі бою – 24 Канал). Якщо зробити по-іншому, то мета не буде досягнута,

– додав генерал-лейтенант.