Вооруженным силам Украины передали два модернизированных танка "Булат". В боевых машинах установили новые радиостанции и современные средства навигации.

В танках установили современные системы навигации

Улучшали боевые машины на Харьковском заводе имени Малышева. Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.

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Благодаря улучшениям в "Булатах" военные смогут более оперативно осуществлять координацию действий, а также быстрее связываться с командованием.

Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности в ночное время суток,

– сообщил гендиректор завода имени Малышева Василий Крылас.

Обновленные танки прошли полигонные испытания

Модернизированные боевые машины прошли все необходимые полигонные испытания: стрельбы и движение на расстояние 100 километров.



На танках установили современную систему навигации / Фото Укроборонпрома