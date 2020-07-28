Модернизированные "Булаты" передали ВСУ: что известно про эти танки – фото
Вооруженным силам Украины передали два модернизированных танка "Булат". В боевых машинах установили новые радиостанции и современные средства навигации.
В танках установили современные системы навигации
Улучшали боевые машины на Харьковском заводе имени Малышева. Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.
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Благодаря улучшениям в "Булатах" военные смогут более оперативно осуществлять координацию действий, а также быстрее связываться с командованием.
Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности в ночное время суток,
– сообщил гендиректор завода имени Малышева Василий Крылас.
Обновленные танки прошли полигонные испытания
Модернизированные боевые машины прошли все необходимые полигонные испытания: стрельбы и движение на расстояние 100 километров.
На танках установили современную систему навигации / Фото Укроборонпрома