Модернізовані "Булати" передали ЗСУ: що відомо про ці танки – фото
Збройним силам України передали два модернізовані танки "Булат". У бойових машинах встановили нові радіостанції та сучасні засоби навігації.
У танках встановили сучасні системи навігації
Покращували бойові машини на Харківському заводі імені Малишева. Про це інформує пресслужба Укроборонпрому.
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Завдяки покращенням у "Булатах", військові зможуть оперативніше здійснювати координацію дій, а також швидше зв'язуватись з командуванням.
Сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби,
– повідомив гендиректор Заводу імені Малишева Василь Крилас.
Оновлені танки пройшли полігонні випробування
Модернізовані бойові машини пройшли усі необхідні полігонні випробування: стрільби та рух на відстань 100 кілометрів.
На танках встановили сучасну систему навігації / Фото Укроборонпрому
Що відомо про танки "Булат"?"Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Це – значна модернізація танка Т-64Б.
Протягом останніх 4 років на Харківському заводі імені Малишева відремонтували після пошкоджень більше ніж пів сотні "Булатів".