Збройним силам України передали два модернізовані танки "Булат". У бойових машинах встановили нові радіостанції та сучасні засоби навігації.

У танках встановили сучасні системи навігації

Покращували бойові машини на Харківському заводі імені Малишева. Про це інформує пресслужба Укроборонпрому.

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Завдяки покращенням у "Булатах", військові зможуть оперативніше здійснювати координацію дій, а також швидше зв'язуватись з командуванням.

Сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби,

– повідомив гендиректор Заводу імені Малишева Василь Крилас.

Оновлені танки пройшли полігонні випробування

Модернізовані бойові машини пройшли усі необхідні полігонні випробування: стрільби та рух на відстань 100 кілометрів.



На танках встановили сучасну систему навігації / Фото Укроборонпрому