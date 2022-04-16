Такое мнение высказал последний живой прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц. Он 15 апреля пообщался с журналистами о войне России в Украине.

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Трудно заставить предстать перед судом

Юрист сказал, что не существует аргументов, которые могут оправдать убийство детей и их родителей. Преступления против человечности были в Нюрнберге, а также во многих юрисдикциях после него. Поэтому кремлевский диктатор и его подчиненные, безусловно, должны быть привлечены к ответственности.

Они не могут безнаказанно действовать в том же духе. Люди из администрации предписывают своим войскам выходить и убивать людей, которых они даже не знают. За преступления, которые не могут даже описать. Приказывают убивать сотнями или тысячами,

– Ференц.

Однако тяжело заставить такого преступника признать юрисдикцию суда. Он ведь никогда сам не захочет отвечать за свои поступки. По мнению Бенджамина, общество должно сажать таких людей в тюрьму, отдавать под суд и отстранять от должности.

Считает события в Украине схожими с Холокостом

Ференц рассказал, что всю свою жизнь пытался создать мир и гармонию по всему миру и для всех без исключения людей. Независимо от их расы, вероисповедания или других признаков.

Мужчина этим занимался все время после завершения Холокоста. Он считал, что смог вместе с единомышленниками добиться прогресса в этом направлении. Мол, за эти 80 лет были созданы разные международные уголовные суды, излагалось гуманитарное право в университетах.

Мое сердце разбито. Теперь мы видим: происходящее очень похоже на то, что уже было. Обстреливаются дети, взрываются дома... Мне больно видеть, что мы так мало вынесли из Холокоста,

– подчеркнул мужчина.

Он призвал прекратить огонь, чтобы начать поиски мирного решение. Это ведь имелось в виду, когда писали устав ООН.

Запись интервью с Бенджамином Ференцом: смотрите видео

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