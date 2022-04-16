Таку думку висловив останній живий прокурор Нюрнберзького процесу Бенджамін Ференц. Він 15 квітня поспілкувався з журналістами про війну Росії в Україні.

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Важко змусити постати перед судом

Юриста сказав, що не існує аргументів, які можуть виправдати вбивство дітей і їхніх батьків. Злочини проти людяності були в Нюрнберзі, а також у багатьох юрисдикціях після нього. Тому кремлівський диктатор і його підлеглі безперечно мають бути притягнутими до відповідальності.

Вони не можуть безкарно діяти в тому ж дусі. Люди з адміністрації наказують своїм військам виходити й вбивати людей, яких вони навіть не знають. За злочини, які навіть не можуть описати. Наказують вбивати сотнями чи тисячами,

– Ференц.

Проте важко змусити такого злочинця визнати юрисдикцію суду. Адже він ніколи сам не захоче відповідати за свої вчинки. На думку Бенджаміна, суспільство повинне садити таких людей у в'язницю, віддавати під суд і відсторонювати від посади.

Вважає події в Україні схожими з Голокостом

Ференц розповів, що все своє життя намагався створити мир і гармонію в усьому світі й для всіх без виключення людей. Незалежно від їхньої раси, віросповідання чи інших ознак.

Чоловік цим займався весь час після завершення Голокосту. Він вважав, що зміг разом із однодумцями досягли прогресу в цьому напрямку. Мовляв, за ці 80 років були створені різні міжнародні кримінальні суди, викладалося гуманітарне право в університетах.

Моє серце розбито. Тепер ми бачимо: те, що відбувається дуже схоже на те, що вже було. Обстрілюються діти, вибухають будинки... Мені боляче бачити, що ми так мало винесли з Голокосту,

– підкреслив чоловік.

Він також закликав припинити вогонь, щоб почати шукати мирне рішення. Адже це й малося на увазі, коли писали статут ООН.

Запис інтерв'ю з Бенджаміном Ференцом: дивіться відео

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