По словам олигарха, крупный бизнес ждет от любой власти верховенство права и защиту инвестиций. О хороших или плохих отношениях не должны говорить.

К теме На самом деле нет противостояния Ахметова и Зеленского, – Офис Президента

Ахметов раскритиковал закон о деолигархизации

Ахметов также отметил о том, что правительство должно уважать право частной собственности и честной конкуренции. Мол, для всех должны быть равные правила "игры".

С моей стороны нет и не может быть ухудшения отношений (с властью – 24 канал),

– признался олигарх.

Испорченные отношения Ахметова с Банковой, в частности, связывают с законом об олигархах. Ахметов же отметил, что ничего не имеет против деолигархизации, если она работает на Украину, а не против отдельных людей.

"Если бы закон работал на пользу, я был бы за него двумя руками. Однако ничего этого в нем нет. В нем не говорится о выравнивании правил и честной конкуренции. Там есть только нарушения прав человека", – рассказал олигарх.

Заметьте! Ахметов также опроверг домыслы, что Офис Президента пытался договориться о контроле над информполитикой канала "Украина 24". Он заявил, что на его каналах не будет цензуры, а лишь "лучшие мировые стандарты журналистики".

Конфликт Ахметова и Зеленского: коротко

В медиа сообщали, что между Офисом Президента и Ринатом Ахметовым осложнились отношения. Это произошло якобы из-за закона об олигархах и борьбы с монополией на рынках.

Политологи считают, что напряженность существует. "Слуга" Егор Чернев сказал, что олигарх с главой государства перешли к открытому противостоянию.

У Ахметова прямо спрашивали, встречался ли он с президентом. Олигарх отметил, что не просился на встречу с Владимиром Зеленским и не будет делать этого.

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