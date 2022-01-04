За словами олігарха, великий бізнес чекає від будь-якої влади верховенство права та захист інвестицій. Про хороші чи погані стосунки не має мовитись.

До теми Насправді немає протистояння Ахметова та Зеленського, – Офіс Президента

Ахметов розкритикував закон про деолігархізацію

Ахметов також зазначив про те, що уряд має поважати право приватної власності та чесної конкуренції. Мовляв, для всіх мають бути рівні правила "гри".

З моєї сторони немає і не може бути погіршення стосунків (з владою – 24 канал),

– зізнався олігарх.

Зіпсовані стосунки Ахметова з Банковою, зокрема, пов'язують із законом про олігархів. Ахметов же відмітив, що не проти деолігархізації, якщо вона працює на Україну, а не проти окремих людей.

"Якби закон працював на користь, я був би за нього двома руками. Проте нічого цього у ньому немає. У ньому не мовиться про вирівнювання правил та чесну конкуренцію. Там є лише порушення прав людини", – розповів олігарх.

Зауважте! Ахметов також спростував домисли, що Офіс Президента намагався домовитися про контроль над інформполітикою каналу "Україна 24". Він заявив, що на його каналах не буде цензури, а лиш "найкращі світові стандарти журналістики".

Конфлікт Ахметова та Зеленського: коротко

У медіа повідомляли, що між Офісом Президента та Рінатом Ахметовим ускладнилися стосунки. Це сталось нібито через закон про олігархів та боротьбу з монополією на ринках.

Політологи вважають, що напруженість існує. "Слуга" Єгор Чернєв сказав, що олігарх із главою держави перейшли до відкритого протистояння.

В Ахметова прямо запитували, чи зустрічався він із президентом. Олігарх зазначив, що не просився на зустріч із Володимиром Зеленським і не робитиме цього.

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