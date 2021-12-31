Радник очільника ОП пояснив, що глава держави "запропонував інші правила". За його словами, вони дійсно "можуть бути економічно болючими та вимагають якихось консультацій".

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Але Володимир Олександрович ніколи не переходив у медійну війну, не дозволяв собі ображати Ріната Ахметова чи іншого великого бізнесмена та не переносив це все в особисту площину,

– сказав Михайло Подоляк.

"А що роблять олігархи? Вони не ведуть конструктивного діалогу, не обговорюють правила. Вони навіть не можуть аргументувати, чому повинні мати домінантні неконкурентні позиції у тих чи інших галузях. Тому що аргументів нема. От і вирішили перейти до прямих образ", – продовжив він.

Чим завершиться це протистояння

Михайло Подоляк також наголосив, що у цьому протистоянні безперечно виграє держава. За словами посадовця, "в олігархів не з'явиться жодної цікавої креативної ідеї".

Адже вони не зможуть сказати публічно: "Ми хочемо залишатися монополістами та мати право розпоряджатися приватними судами". Отже, вони залучатимуть додаткових суб'єктів легкої інформаційної поведінки, скажімо так, які нападатимуть на державу або на її представників. Тут питання, чи вистачить волі у президента витримати цей прямий особистий удар? Моя відповідь дуже проста: олігархи сильно недооцінюють вольові якості Володимира Зеленського,

– підсумував радник очільника ОП.

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