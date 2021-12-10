Частина ініціатив влади вже принесла великі витрати бізнесмену, але в майбутньому вони можуть суттєво зрости, пише видання.

Важливо Боротьба триває: олігархи не на жарт злякалися ініціативи Зеленського

Серед основних галузей, в яких зафіксували матеріальні втрати Ахметова можна назвати:

Рента на видобуток залізної руди – 28 мільйонів доларів

Раніше металурги платили до бюджету 11 – 12% собівартості кожної тонни руди, тепер рента прив'язана до індексу китайської біржі. Зараз ціна на китайській біржі 108,4 долара за тону, ставка на руду за такої ціни – 5 доларів за тону. За старою формулою підприємства Ахметова сплачували 3,5 долара за тону.

Якщо ціну на руду фіксують на цій позиції, його підприємства заплатять до бюджету 87,5 мільйона доларів, що на 28 мільйонів доларів більше проти 2020 року.

Екологічний податок – 25 мільйонів доларів

Закон 5600 підвищує податок на шкідливі викиди. Тепер підприємства платитимуть не 10, а 30 гривень за тонну викидів вуглецю. Це принесе до бюджету додатково 2,1 мільярда гривень. Більшість цих грошей заплатять підприємства, пов'язані з Ахметовим.

Що відомо про закон 5600 Закон називають "антиахметівським", оскільки він підвищує ренту на видобуток залізної руди, запроваджує акциз на виробництво альтернативної електроенергії. Саме на цих галузях спеціалізуються компанія "Метінвест" та ДТЕК Ріната Ахметова. Окрім іншого, зміни до закону передбачають запровадження податкових пільг для компаній у "шахтарських" областях, податкової амністії для держслужбовців, касового методу підрахунку постачання електроенергії, сплати ПДВ за операції з нерухомістю для забудовників тощо.

"Зелена" енергетика – 158 мільйонів доларів

Державне підприємство "Гарантований покупець" – винен ДТЕК 158 мільйонів доларів. У 2021 році ДТЕК була єдиною компанією, яка не отримала відшкодування за боргом від держави.

Залізниця – 72 мільйони доларів

У серпні 2021 року Мінінфраструктури підвищило тарифи на перевезення вантажів залізницею. Головна відмінність від попередніх підвищень – це нова формула підрахунку, яка передбачає зближення тарифних класів.

Зверніть увагу! У 2021 році тариф на вантажоперевезення першого класу, тобто залізної руди та вугілля, зріс на 8%, а з 2022 року передбачається зростання на 30%.

Ще одна норма, яка надалі торкнеться бізнесу олігарха на залізниці, – це списання вагонів. Списувати нові вагони почнуть із 2022 року, реформа оновлення парку Укрзалізниці розрахована на 10 років. Усього компанії олігарха можуть втратити 8000 вагонів до 2032 року.

Медіа – 600 мільйонів доларів

Ахметов має всі шанси потрапити до списку олігархів, який Рада нацбезпеки має опублікувати в травні 2022 року. Один зі способів уникнути небажаного статусу – це продати медіа-активи. Ахметов володіє медіа-холдингом "Медіа Група Україна". Медіа-експерти оцінюють його приблизно у 500 – 700 мільйонів доларів.