Таку позицію радник президента з економічних питань Олексій Устенко висловив в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він запевнив, що усі відчувають, що є напруженість у цій ситуації.

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"Я вважаю, що Зеленський чітко розуміє, що і у який спосіб він хоче робити. Це я бачу зі своїх розмов, вербальних сигналів, які отримую від голови держави, його публічних виступів. Таких проривних, на мій погляд, який був у Глазго або на 76 Генасамблеї ООН", – сказав Устенко.

Радник президента нагадав, що обіцянку боротися з олігархами Зеленський давав ще в період виборчої кампанії.

Він неодноразово повторював її і в Україні, і за її межами. Він готовий боротися до кінця і виконати те, що обіцяв,

– заявив він.

Устенко: Зеленський має чіткий намір

Радник розповів, що бачить бойовий настрій і в поведінці президента, і по тому, що відбувається у його кабінеті.

Він має чіткий намір перемогти. Він розуміє, як все відбувається. Намагаються намалювати, що є якесь нерозуміння. Мовляв, президента тримають у теплій ванні. Це не так. Він повністю розуміє, що відбувається по всіх напрямках. Олег Устенко Радник президента з економічних питань

Повне інтерв'ю з Олегом Устенком можна буде переглянути завтра, 24 листопада, о 16:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

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