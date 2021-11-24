Такую позицию советник президента по экономическим вопросам Алексей Устенко высказал в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он заверил, что все чувствуют, что есть напряженность в этой ситуации.

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"Я считаю, что Зеленский четко понимает, что и как он хочет делать. Это я вижу из своих разговоров, вербальных сигналов, которые получаю от главы государства, его публичных выступлений. Таких прорывных, на мой взгляд, которые были в Глазго или на 76 Генассамблее ООН", – сказал Устенко.

Советник президента напомнил, что обещание бороться с олигархами Зеленский давал еще в период избирательной кампании.

Он неоднократно повторял его и в Украине, и за ее пределами. Он готов бороться до конца и выполнить то, что обещал,

– заявил он.

Устенко: Зеленский имеет четкое намерение

Советник рассказал, что видит боевой настрой и в поведении президента, и по тому, что происходит в его кабинете.

Он намерен победить. Он понимает, как все происходит. Пытаются нарисовать, что есть какое-то непонимание. Мол, президента держат в теплой ванне. Это не так. Он полностью понимает, что происходит по всем направлениям. Олег Устенко Советник президента по экономическим вопросам

Полное интервью с Олегом Устенко можно будет посмотреть завтра, 24 ноября, в 16:00 на 24 канале. Не пропустите!

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