Такую позицию советник президента по экономическим вопросам Алексей Устенко высказал в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он заверил, что все чувствуют, что есть напряженность в этой ситуации.
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"Я считаю, что Зеленский четко понимает, что и как он хочет делать. Это я вижу из своих разговоров, вербальных сигналов, которые получаю от главы государства, его публичных выступлений. Таких прорывных, на мой взгляд, которые были в Глазго или на 76 Генассамблее ООН", – сказал Устенко.
Советник президента напомнил, что обещание бороться с олигархами Зеленский давал еще в период избирательной кампании.
Он неоднократно повторял его и в Украине, и за ее пределами. Он готов бороться до конца и выполнить то, что обещал,
– заявил он.
Устенко: Зеленский имеет четкое намерение
Советник рассказал, что видит боевой настрой и в поведении президента, и по тому, что происходит в его кабинете.
Он намерен победить. Он понимает, как все происходит. Пытаются нарисовать, что есть какое-то непонимание. Мол, президента держат в теплой ванне. Это не так. Он полностью понимает, что происходит по всем направлениям.
О чем говорится
- В СМИ сообщали, что между Офисом Президента и Ринатом Ахметовым осложнились отношения. Все, мол, из-за закона об олигархах и борьбы с компаниями на рынках.
- О вероятном конфликте спрашивали журналисты и самого олигарха. Тот лишь ответил, что не просился на встречу с президентом Владимиром Зеленским и не будет делать этого.
- К слову, политолог Игорь Петренко тоже считает, что напряженность отношений между Ахметовым и Зеленским существует.