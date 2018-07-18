Могерини призвала Россию признать ответственность за сбитый MH17

Россия должна признать свою ответственность за крушение самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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"24 мая Совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к выводу, что зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого был сбит МН17, вне всякого сомнения принадлежал вооруженным силам Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Она отметила, что Евросоюз полностью поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН № 2166 с требованием привлечь к ответственности всех виновных в трагедии МН17.

"Мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств", – подчеркнула она.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.