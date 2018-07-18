Могеріні закликала Росії визнати відповідальність за збитий MH17

Росія має визнати свою відповідальність за катастрофу літака авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 у небі над Донбасом в липні 2014 року.

Про це йдеться повідомляє прес-служба Ради ЄС.

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"24 травня Спільна слідча група представила подальші результати свого незалежного, професійного і об'єктивного розслідування. Вона прийшла до висновку, що зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого був збитий МН17, поза всяким сумнівом належав збройним силам Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Вона зазначила, що Євросоюз повністю підтримує резолюцію Ради безпеки ООН № 2166 з вимогою притягнути до відповідальності всіх винних у трагедії МН17.

"Ми будемо і надалі закликати Російську Федерацію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати для встановлення обставин", – підкреслила вона.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.