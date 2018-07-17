Українське МЗС оприлюднило заяву про четверті роковини трагедії МН-17

Сьогодні, 17 липня, четверті роковини страшної трагедії, що забрала життя 298 людей з багатьох країн світу. Російською зенітно-ракетна система "Бук" збила у небі над Донецьком літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17. МЗС України висловли щирі співчуття родичам та близьким тих, хто загинув в цій катастрофі.

Про це написало у заяві МЗС України до 4 роковин збиття літака рейсу МН17, передає Укрінформ.

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"Сьогодні нашим спільним обов'язком і справою честі є встановити та притягнути до відповідальності осіб, причетних до збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17", – написали у своїй заяві МЗС.

У МЗС запевнили, що протягом чотирьох років зусиллями Спільної слідчої групи, до якої входять представники слідчих органів і прокурорів з Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, встановлюють винних осіб та намагаються притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Вже встановили що ракетна система "Бук", яка збила MH-17, була власністю 53-й бригади протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації. Вона незаконно опинилася в Україні через неконтрольовану ділянку кордону і поспішно вивезена назад на територію Росії після збиття літака.

Такі дії є не лише кримінально караними, але і є порушенням норм міжнародного права. Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН, де доводить, що Російська Федерація такими своїми діями порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму,

– заявило МЗС.

Також наголосили, що Україна підтримує рішення Нідерландів та Австралії у їхній ініціативі притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її участь в збитті літака рейсу МН17.

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"Минулого тижня майже синхронно парламентами Нідерландів та України було ратифіковано Угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН-17. Ми і надалі надаватимемо усе можливе сприяння у цій важливій справі та співпрацюватимемо з нашими партнерами в ім'я встановлення справедливості", - написали в МЗС.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.