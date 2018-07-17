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Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж

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Трагедія малайзійського "Боїнга 777"
Трагедія малайзійського "Боїнга 777" / Униан

Чотири роки тому в небі Донбасу сталася страшна трагедія, що забрала життя 298 людей з 17 країн світу.

Російські зайди, що прийшли на нашу землю з війною, вчинили цинічне вбивство пасажирів рейсу МН-17 Малазійських авіаліній.

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Попри очевидність доказів, Росія продовжує агресивно заперечувати свою причетність, ігноруючи заклики до об’єктивного розслідування трагедії.

Більше того, російська пропаганда активно працює над відбілюванням іміджу Кремля. Такою поведінкою "повстала з колін" нова імперія кидає виклик всьому світу та вкотре демонструє свою агресивну сутність.

Проте, попри роботу російської пропаганди, яка намагається загорнути вовка у овечу шкіру, ніхто не забув цей злочин...

Пам'ятають про це і наші європейські партнери. І це закріплене у політичній заяві за результатами ювілейного ХХ Саміту Україна-ЄС, де Євросоюз закликає Росію взяти на себе відповідальність і співпрацювати зі слідством задля повного розслідування обставин трагедії.

Сьогодні мої співчуття родинам загиблих. Запевняю, що Україна зробить все, аби цинічне вбивство пасажирів малазійського "Боїнгу" було розслідуване, а винні покарані. Росія відповість і за цей свій злочин теж.

Автор: facebook Ivanna Klympush-Tsintsadze

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Україна – Росія Збитий "Боїнг 777" Новини політики Публікації Євросоюз Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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