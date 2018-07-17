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Украинское МИД обнародовало заявление о четвертой годовщине трагедии МН-17

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17 июля – четвертая годовщина страшной трагедии
17 июля – четвертая годовщина страшной трагедии / golospravdy.com

Сегодня, 17 июля, четвертая годовщина страшной трагедии, унесшей жизни 298 человек из многих стран мира. Российская зенитно-ракетная система "Бук" сбила в небе над Донецком самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17. МИД Украины выражают искренние соболезнования родственникам и близким погибших в этой катастрофе.

Об этом написало в заявлении МИД Украины к 4 годовщине сбивания самолета рейса МН17, передает Укринформ.

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"Сегодня нашим общим долгом и делом чести является установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к сбитию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH-17", – написали в своем заявлении МИД.

В МИД заверили, что в течение четырех лет усилиями Совместной следственной группы, в которую входят представители следственных органов и прокуроров из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, устанавливают виновных лиц и пытаются привлечь их к уголовной ответственности.

Уже установили, что ракетная система "Бук", которая сбила MH-17 была собственностью 53-й бригады противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. Она незаконно оказалась в Украине через неконтролируемый участок границы и поспешно вывезена обратно на территорию России после сбивания самолета.

Такие действия являются не только уголовно наказуемыми, но и являются нарушением норм международного права. Украина обратилась в Международный Суд ООН, где доказывает, что Российская Федерация такими своими действиями нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма,
– заявил МИД.

Также отметили, что Украина поддерживает решение Нидерландов и Австралии в их инициативе привлечь Российскую Федерацию к ответственности за ее участие в сбивании самолета рейса МН17.

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"На прошлой неделе почти синхронно парламентами Нидерландов и Украины было ратифицировано Соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН-17. Мы и в дальнейшем будет оказывать все возможное содействие в этом важном деле и сотрудничать с нашими партнерами во имя установление справедливости", – написали в МИД.

Напомним, 17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости России Жертвы ООН МИД Украины Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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