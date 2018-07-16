Могерини призвала Трампа не забывать, кто является настоящим другом США

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини заявила, что США до сих пор является другом и партнером Евросоюза.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Она надеется, что США также не забывают о том, кто их друзья.

"Я бы спросила Трампа, кого он считает друзьями. Мы очень четко знаем, кто наши друзья – конечно, это США. Изменение администрации не меняет дружбы между странами и людьми ... Мы имеем четкое представление, кто наши друзья, и мы надеемся, что американская администрация помнит, кто их друзья тоже", – сказала Могерини.

Напомним, накануне Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США.