Могеріні закликала Трампа не забувати, хто є справжнім другом США

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що США й досі є другом і партнером Євросоюзу.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Вона сподівається, що США так само не забувають про те, хто їхні друзі.

"Я б спитала Трампа, кого він вважає друзями. Ми дуже чітко знаємо, хто наші друзі – звісно, це США. Зміна адміністрації не змінює дружби між країнами і людьми… Ми маємо чітке уявлення, хто наші друзі, і ми сподіваємося, що американська адміністрація пам’ятає, хто їхні друзі також ", – сказала Могеріні.

Нагадаємо, напередодні Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вважає Європейський союз, Росію і Китай торговими ворогами США.