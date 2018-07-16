Перед Путіним Трамп зустрівся із ще одним світовим лідером

Перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, яка є запланованою у Гельсінкі, американський лідер Дональд Трамп провів перемовини зі своїм фінським колегою Саулі Нійністе.

Відповідне відео оприлюднив телеканал Sky News.

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На кадрах видно, як президенти США та Фінляндії між собою спілкуються.

Крім того, на заході присутніми їхні дружини Меланія Трамп і Єнні Хаукіо.



Перед зустріччю з Путіним Трамп поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нійністе

Тема перемовин між очільниками США та Фінляндії поки є невідомою.

President @realDonaldTrump is meeting the president of Finland ahead of talks with Russia’s President Putin



Follow live updates from the #TrumpPutinSummit here: https://t.co/PemGs6NTXO pic.twitter.com/DcFZ9ETUPT — Sky News (@SkyNews) 16 July 2018

Нагадаємо, напередодні російсько-американського саміту столицю Фінляндії Гельсінкі охопила хвиля протестів.