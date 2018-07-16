Перед Путіним Трамп зустрівся із ще одним світовим лідером
Перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, яка є запланованою у Гельсінкі, американський лідер Дональд Трамп провів перемовини зі своїм фінським колегою Саулі Нійністе.
Відповідне відео оприлюднив телеканал Sky News.
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На кадрах видно, як президенти США та Фінляндії між собою спілкуються.
Крім того, на заході присутніми їхні дружини Меланія Трамп і Єнні Хаукіо.
Перед зустріччю з Путіним Трамп поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нійністе
Тема перемовин між очільниками США та Фінляндії поки є невідомою.
Нагадаємо, напередодні російсько-американського саміту столицю Фінляндії Гельсінкі охопила хвиля протестів.
Джерело: 24 Канал
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