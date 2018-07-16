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Перед Путіним Трамп зустрівся із ще одним світовим лідером

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Зустріч Трампа та Путіна: президент США перед заходом зустрівся зі своїм фінським колегою Саулі Нійністе
Зустріч Трампа та Путіна: президент США перед заходом зустрівся зі своїм фінським колегою Саулі Нійністе / Getty Images

Перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, яка є запланованою у Гельсінкі, американський лідер Дональд Трамп провів перемовини зі своїм фінським колегою Саулі Нійністе.

Відповідне відео оприлюднив телеканал Sky News.

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На кадрах видно, як президенти США та Фінляндії між собою спілкуються.

Крім того, на заході присутніми їхні дружини Меланія Трамп і Єнні Хаукіо.

Путін, Трамп, Фінляндія, Гельсінкі, США, Саулі Нійністе
Перед зустріччю з Путіним Трамп поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нійністе 

Тема перемовин між очільниками США та Фінляндії поки є невідомою.

Нагадаємо, напередодні російсько-американського саміту столицю Фінляндії Гельсінкі охопила хвиля протестів

Теги: Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Новини США Меланія Трамп Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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