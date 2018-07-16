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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Перед Путиным Трамп встретился с еще одним мировым лидером

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Встреча Трампа и Путина: президент США перед мероприятием встретился со своим финским коллегой Саули Нийнисте
Встреча Трампа и Путина: президент США перед мероприятием встретился со своим финским коллегой Саули Нийнисте / Getty Images

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована в Хельсинки, американский лидер Дональд Трамп провел переговоры со своим финским коллегой Саули Нийнисте.

Соответствующее видео обнародовал телеканал Sky News.

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На кадрах видно, как президенты США и Финляндии общаются между собой.

Кроме того, на мероприятии присутствовали их жены Мелания Трамп и Энни Хаукио.

Путін, Трамп, Фінляндія, Гельсінкі, США, Саулі Нійністе
Перед встречей с Путиным Трамп поговорил с президентом Финляндии Саули Нийнисте 

Тема переговоров между главами США и Финляндии пока неизвестна.

Напомним, накануне российско-американского саммита столицу Финляндии Хельсинки охватила волна протестов.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Финляндия Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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