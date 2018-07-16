Перед Путиным Трамп встретился с еще одним мировым лидером
Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована в Хельсинки, американский лидер Дональд Трамп провел переговоры со своим финским коллегой Саули Нийнисте.
Соответствующее видео обнародовал телеканал Sky News.
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На кадрах видно, как президенты США и Финляндии общаются между собой.
Кроме того, на мероприятии присутствовали их жены Мелания Трамп и Энни Хаукио.
Перед встречей с Путиным Трамп поговорил с президентом Финляндии Саули Нийнисте
Тема переговоров между главами США и Финляндии пока неизвестна.
Напомним, накануне российско-американского саммита столицу Финляндии Хельсинки охватила волна протестов.
Источник: 24 Канал
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