Перед Путиным Трамп встретился с еще одним мировым лидером

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована в Хельсинки, американский лидер Дональд Трамп провел переговоры со своим финским коллегой Саули Нийнисте.

Соответствующее видео обнародовал телеканал Sky News.

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На кадрах видно, как президенты США и Финляндии общаются между собой.

Кроме того, на мероприятии присутствовали их жены Мелания Трамп и Энни Хаукио.



Перед встречей с Путиным Трамп поговорил с президентом Финляндии Саули Нийнисте

Тема переговоров между главами США и Финляндии пока неизвестна.

President @realDonaldTrump is meeting the president of Finland ahead of talks with Russia’s President Putin



Follow live updates from the #TrumpPutinSummit here: https://t.co/PemGs6NTXO pic.twitter.com/DcFZ9ETUPT — Sky News (@SkyNews) 16 July 2018

Напомним, накануне российско-американского саммита столицу Финляндии Хельсинки охватила волна протестов.