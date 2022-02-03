Могилянка в огне: почему НаУКМА остается без руководителя и при чем тут Шкарлет

24 канал внимательно следит за событиями вокруг "Могилянки" и публикует сообщения представителей гражданского общества и политиков по данной теме.

Один из лучших украинских вузов – столичная "Могилянка" длительное время находится в турбулентном состоянии и, де-факто, без руководства. Избрание главы НаУКМА под разными предлогами блокировалось Министерством образования и науки с 2020 года, победа Андрея Мелешевича не была признана, последующие выборы неоднократно переносились, а когда наконец состоялись – не обошлось без применения "титушек" и интриг.

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С чего все началось

27 января 2022 года во втором туре выборов президента вуза победил Сергей Квит (его соперницей была исполняющая обязанности президента вуза Александра Гуменная).

Спасибо всем могилянцам и друзьям Киево-Могилянской академии за участие и поддержку! Поздравляю всех с завершением избирательного марафона на должность президента НаУКМА,

– написал Сергей Квит, победитель выборов президента "Могилянки", 27 января 2022 года.

В Министерстве отказались признавать этот факт, объясняя это нарушениями избирательного процесса. В связи с этим в МОН объявили об еще одних выборах.

Студенческое самоуправление приняло решение о бессрочной студенческой забастовке. 4 февраля в 9:00 могилянское сообщество выходит под Кабинет Министров Украины с призывом прекратить произвол МОН и подписать контракт с избранным президентом университета.

Поводом для вмешательства Министерства стало обращение исполняющей обязанности президента вуза Гуменной. Именно она написала в МОН заявление о нарушениях на выборах, которое впоследствии предусмотрительно отозвала, но все равно запустила "процесс".

Я не считаю, что выборы были проведены с соблюдением всех требований и процедур. Как и не считаю, что целью злоумышленников было просто сорвать выборы. Ведь тогда было бы достаточно просто отрыть ящик и испортить из него бюллетени. Демократический процесс был нарушен,

– ответила Александра Гуменная, кандидат на президента НаУКМА, 28 января 2022 года.

События вокруг "Могилянки" всколыхнули общество и в очередной раз заставили говорить о том, что в отношениях власти и высшей школы не все в порядке.

Флешмоб и поддержка

В соцсетях под хэштегом украинцы начали флешмоб, к нему присоединились выпускники и студенты вуза, неравнодушные граждане, а также известные деятели науки, культуры и даже политики.

Не будут ходить на пары Студенты Могилянки объявили забастовку после решения МОН о выборах

Известный украинский литератор Андрей Любка указывает, что "Могилянка" является символом украинского свободомыслия, а потому общественность должна стать вместе на защиту НаУКМА.

Могилянка – это еще и крепость, университет того западного типа, в которые даже в 1968 запрещалось заходить полиции и карательным органам. Это наш островок свободы, потому что именно со студентов (и преподавателей) Могилянки начинались обе наши революции,

– написал Андрей Любка, поэт и переводчик.

Преподаватель вуза Елена Синицына считает позицию МОН вмешательством во внутренние дела "Могилянки".

У МОН нет полномочий не признавать эти выборы. С таким же успехом каждый из нас может не признавать назначение Сергея Шкарлета министром. "Могилянка" и могилянское сообщество это не будет терпеть и будет бороться за то, чтобы МОН = центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки – придерживался действующего законодательства,

– считает Елена Синицына, преподаватель НаУКМА.

Львовский педагог Богдан Тихолоз видит в событиях не только атаку на "Могилянку", но и вообще на высшую школу, а потому призывает к совместной борьбе и единении педагогов и ученых. Похоже, на написание этого поста его вдохновила история Мартина Нимеллера – автора крылатого выражения "Когда нацисты пришли за"…

"Могилянка" заслуживает иметь достойного Ректора, а академические свободы неприкосновенны... Призываю коллег из академической среды также высказать свою позицию, а не "молчать в тряпочку", ожидая, а что из того выйдет и "пока прояснится". Молчите? Вы следующие, о кого будут вытирать ноги,

– агитирует директор Franko House Богдан Тихолоз.

Журналистка Мирослава Барчук вообще считает, что речь идет не только о высшей школе.

...ситуация выглядит анекдотично, но мы уже имеем опыт, когда ничтожества, неучи или старорежимные умельцы-бюрократы, очень умело и быстро подрывали институциональную способность культурных и образовательных учреждений, узурпировали их, рассаживая там своих людей,

– уверена Мирослава Барчук, телеведущая UA: Перший.

Нардеп Александра Устинова во всем винит лично министра Шкарлета и сравнивает его с предшественником Дмитрием Табачником.

Атака на "Могилянку" – спланированная атака неукраинской власти на одну из опор Украины. Уже три года это делается по всем фронтам одновременно и скоординировано. "Могилянка", УКФ, "Закон о языке", армия, директора театров, и так далее,

– написал Сашко Лирник, сказочник.

Не согласен с критиками МОН консервативный публицист Сергей Чаплыгин. Сторонник так называемых "традиций" и "порядка" считает избрание президентом вуза Сергея Квита большим злом, а саму современную "Могилянку" – таким себе "рассадником ЛГБТ-идеологии".

Чаплыгин вообще призвал к "национализации" вуза и фактическому уничтожению современной "Могилянки", правда, не объяснил механизма. Несмотря на то, что заявление выглядит довольно дико, оно насобирало почти 700 лайков и немало репостов.

Люди добрые – то что мы сегодня называем "Киево-Могилянской академией" является заведением, которое не имеет никакого отношения ни к духовному наследию Украинского Народа, ни к самой Академии, – это секуляризованное, антихристианское заведение, которое на протяжении многих лет является рассадником ЛГБТ-идеологии. И "заслуга" в этом именно Сергея Квита,

– заявил Сергей Чаплыгин, публицист.

Спикер Верховной Рады и бывший преподаватель вуза Руслан Стефанчук также присоединился к общественному обсуждению проблемы. Он обнародовал довольно длинный пост, в котором призвал МОН и лично Сергея Шкарлета к взаимопониманию с "Могилянкой", а также обратился к руководителям силовых органов, чтобы те взяли ситуацию под контроль.

Письмо спикера парламента к победителю выборов президента НаУКМА / Фейсбук Сергея Квита

Впрочем, до разрешения всех противоречий, похоже, еще очень далеко. Сейчас "Могилянка" бастует, а в высоких кабинетах решают, что делать дальше.

Это все мелочи и мелкие люди. Время текуче – "Могилянка вечна",

– написал Андрей Гук, юрист.

Могилянка поднимается на Революцию Достоинства – смотрите раритетное видео: