Повреждение могил украинских Героев в Киеве: прокуратура сказала, кто это сделал

На Аскольдовой могиле в Киеве 20 июня неизвестная женщина совершила надругательство над могилами украинских павших героев. Речь идет о "Да Винчи", "Джусе" и Павле Петриченко.

Сейчас прокуратура начала расследование в отношении этого дела. Женщину ищут правоохранители.

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Прокуратура открыла дело из-за надругательства над могилами Героев

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины,

– отметили правоохранители.

В прокуратуре подчеркнули, что сейчас осуществляются оперативные следственные и розыскные действия для установления личности женщины.

Прокуратура начала следствие из-за надругательства над могилами павших Героев / Фото Киевской городской прокуратуры

"Начато уголовное производство по факту надругательства над могилами защитников Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", – подчеркнули прокуроры.

Сейчас досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции города Киева.

В полиции добавили детали относительно расследования

В полиции Киева также добавили, что информация о происшествии поступила в столичную полицию сегодня от охранника парка "Аскольдова могила". По данным мужчины, неизвестная женщина повредила портреты павших военнослужащих, побила лампадки на могилах и вырвала цветы.



Полиция ищет женщину, которая совершила надругательство над могилами героев / Фото Нацполиции

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой,

– отметили полицейские.

Сейчас правоохранители ищут нарушительницу.



Неизвестная совершила надругательство над могилами "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко / Фото Нацполиции

Ранее об инциденте с надругательством над могилами "Да Винчи", "Джуса" и Павла Петриченко сообщила парамедик и военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Девушка отмечала, что уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на этот инцидент и обеспечить на Аскольдовой могиле охрану.