Билл Гейтс назвал ошибки мировых лидеров в борьбе с пандемией COVID-19. Американский миллиардер считает, что активного распространения коронавируса и массовых локдаунов можно было избежать.

Об этом филантроп и основатель компании Microsoft рассказал в интервью журналистам газеты Gazeta Wyborcza и телеканала TVN24.

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Гейтс о возможности избежания локдаунов

По словам бизнесмена, в США и Евросоюзе не поспешили с увеличением количества тестирований на выявление коронавируса, чтобы оперативно изолировать инфицированных.

В результате в странах сложилась тяжелая ситуация с COVID-19, фиксировали "взрывы" заболеваемости.

Поэтому правительства начали вводить жесткие карантинные ограничения, которые оказывают негативное влияние на экономики.

Гейтс считает, что локдаунов, которые приводят к катастрофическим последствиям для бизнеса, можно было бы избежать. Для этого еще в начале пандемии следовало акцентировать на проведении массовых тестов на COVID-19.

Что известно о предыдущих похожих заявлениях Гейтса