Могли бы избежать, – Билл Гейтс рассказал, какие ошибки привели к локдаунам
Билл Гейтс назвал ошибки мировых лидеров в борьбе с пандемией COVID-19. Американский миллиардер считает, что активного распространения коронавируса и массовых локдаунов можно было избежать.
Источник:TVN24
Об этом филантроп и основатель компании Microsoft рассказал в интервью журналистам газеты Gazeta Wyborcza и телеканала TVN24.
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Гейтс о возможности избежания локдаунов
По словам бизнесмена, в США и Евросоюзе не поспешили с увеличением количества тестирований на выявление коронавируса, чтобы оперативно изолировать инфицированных.
В результате в странах сложилась тяжелая ситуация с COVID-19, фиксировали "взрывы" заболеваемости.
Поэтому правительства начали вводить жесткие карантинные ограничения, которые оказывают негативное влияние на экономики.
Гейтс считает, что локдаунов, которые приводят к катастрофическим последствиям для бизнеса, можно было бы избежать. Для этого еще в начале пандемии следовало акцентировать на проведении массовых тестов на COVID-19.
Что известно о предыдущих похожих заявлениях Гейтса
- Такие же мысли основатель Microsoft уже озвучивал 1 год назад в интервью с главой фонда TED.
- Гейтс подчеркивал: если говорить о борьбе с коронавирусом, то "тестирование – это все".
- По его словам, уже тогда большое количество стран не действовало достаточно быстро, чтобы избежать изоляции.
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