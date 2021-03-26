Могли б уникнути, – Білл Гейтс розповів, які помилки призвели до локдаунів
Білл Гейтс назвав помилки світових лідерів у боротьбі з пандемією COVID-19. Американський мільярдер вважає, що активного поширення коронавірусу та масових локдаунів можна було уникнути.
Джерело:TVN24
Про це філантроп та засновник компанії Microsoft розповів в інтерв'ю журналістам газети Gazeta Wyborcza і телеканалу TVN24.
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Гейтс про можливість уникнення локдаунів
За словами бізнесмена, у США та Євросоюзі не поспішили зі збільшення кількості тестувань на виявлення коронавірусу, аби оперативно ізолювати інфікованих.
У результаті у країнах склалася важка ситуація з COVID-19, фіксували "вибухи" захворюваності.
Тому уряди почали вводити жорсткі карантинні обмеження, які мають негативний вплив на економіки.
Гейтс вважає, що локдаунів, які призводять до катастрофічних наслідків для бізнесу, можна було б уникнути. Для цього ще на початку пандемії слід було акцентувати на проведенні масових тестів на COVID-19.
Що відомо про попередні схожі заяви Гейтса
- Такі ж думки засновник Microsoft вже озвучував 1 рік тому в інтерв'ю з главою фонду TED.
- Гейтс наголошував: якщо говорити про боротьбу з коронавірусом, то "тестування – це все".
- За його словам, вже тоді велика кількість країн не діяла достатньо швидко, аби уникнути ізоляції.
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