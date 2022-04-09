По словам Зеленской, такие действия Запада стимулируют оккупантов продолжать бомбардировки. Закрытие неба могло бы спасти жизнь тысяч украинцев.

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Отсутствие прямого ответа США побуждает оккупантов двигаться дальше

Первая леди заметила, что вместе с президентом Владимиром Зеленским она призвала закрыть небо над Украиной и официально, и неофициально. Так же, как и просил каждый украинец на своих страницах в соцсетях и митингах.

"Когда началась осада Мариуполя россиянами, стало ясно, что они не только обстреливают город ракетами, но и бомбят с самолетов. Одна из авиабомб упала на театр, где скрывались более тысячи горожан. Там погибли 300 человек", – добавила Зеленская.

Первая леди заметила, что знает историю семьи, потерявшей в театре сына, дочь и маленькую внучку. В семье остались только бабушка, дедушка и старшая девочка. НАТО просили закрыть небо, чтобы украинцы и дальше не погибали.

Но НАТО решило, что это означает для него прямой конфликт с Россией. Итак, могу ли я теперь говорить, что в последующих смертях виновна только Россия? Риторический вопрос,

– заявила Зеленская.

По ее словам, нужно жестко ответить на действия агрессора, ведь отсутствие прямого ответа побуждает его наступать дальше. Россия знает, что Запад не закрывает небо над Украиной. Это стимулирует ее продолжать вторжение и совершать зверства.

Зеленская отметила, что демократический мир должен быть единым и дать общий жесткий ответ, показав, что в XXI веке нет места убийствам мирных жителей и посягательствам на чужую территорию.

"Я видела карикатуру, где НАТО и мировые организации наблюдают, как разрушается дом, на котором написано "Украина". Возможно, это преувеличение – ведь Украина получает оружие. Но нам нужна также защита!", – добавила первая леди.

Зеленская подытожила, что хорошо то, что у этой защиты есть украинцы, выехавшие за границу. Миллионы женщин и детей получают помощь как от правительств, так и от обычных людей в Евросоюзе. Первая леди безгранично за это благодарна.

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