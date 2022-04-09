За словами Зеленської, такі дії Заходу стимулюють окупантів продовжувати бомбардування. Закриття неба могло б врятувати життя тисяч українців.

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Відсутність прямої відповіді США спонукає окупантів рухатися далі

Перша леді зауважила, що вона разом з президентом Володимиром Зеленським закликала закрити небо над Україною й офіційно, і неофіційно. Так, як і просив кожен українець на своїх сторінках у соцмережах та мітингах.

"Коли почалася облога Маріуполя росіянами, стало зрозуміло, що вони не тільки обстрілюють місто ракетами, а й бомблять із літаків. Одна з авіабомб упала на театр, де переховувалися понад тисяча містян. Там загинули 300 людей", – додала Зеленська.

Перша леді зауважила, що знає історію родини, яка втратила у театрі сина, доньку та маленьку онуку. У родині залишилися лише бабуся, дідусь та старша дівчинка. НАТО просили закрити небо, щоб українці й надалі не гинули.

Але НАТО вирішило, що це означатиме для нього прямий конфлікт із Росією. Отже, чи можу я тепер казати, що в наступних смертях винна лише Росія? Риторичне запитання,

– заявила Зеленська.

За її словами, потрібно жорстко відповісти на дії агресора, адже відсутність прямої відповіді спонукає його наступати далі. Росія знає, що Захід не закриває небо над Україною. Це стимулює її продовжувати вторгнення і вчиняти звірства.

Зеленська зазначила, що демократичний світ повинен бути єдиним і дати спільну жорстку відповідь, показавши, що у XXI сторіччі немає місця вбивствам мирних жителів та зазіханням на чужу територію.

"Я бачила карикатуру, де НАТО та світові організації спостерігають, як руйнується будинок, на якому написано "Україна". Можливо, це перебільшення – адже Україна отримує зброю. Але нам потрібен також захист!", – додала перша леді.

Зеленська підсумувала, що добре те, що цей захист мають українці, які виїхали за кордон. Мільйони жінок і дітей отримують допомогу як від урядів, так і від звичайних людей у Євросоюзі. Перша леді безмежно за це вдячна.

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