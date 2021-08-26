Религия, культура, месть или защита "носителей языка" – практически каждый агрессор хоть как-то старался маскировать истинную циничную цель. Речь идет о состоянии и тщеславии.

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Кто такие конкистадоры

Однако в истории есть и честные завоеватели, которые особо не волновались поиском оправданий – конкистадоры. Эти ребята не просто не стеснялись "осваивать новые земли", попутно убивая и грабя коренное население, а даже гордились своей профессией и часто мечтали о ней с детства.

Изредка в начале конкистадоры еще что-то бормотали о "великих открытиях Нового Света". Впрочем, все эти экспедиции довольно быстро свелись к циничному, грубому грабежу.

Конкистадоры – это туристы Средневековья, обычно испанцы или португальцы. Вдохновленные открытиями Колумба и других, они и сами решили брать путевки в неизвестные края. Однако лишь полюбоваться пейзажами только что открытой Америки этим ребятам было мало.



Испанский конкистадор и исследователь Эрнандо де Сото / Фото Architect of the Capitol

Хотелось всего и сразу. Главный пункт развлекательной программы – увеличение собственных активов благодаря богатству местного населения. Хотя индейцы практически всегда обладали огромным численным перевесом, но не могли защитить себя от туристов, которых считали посланцами богов.

Что удивляло местных жителей

Страх туземцев перед европейскими гостями можно понять: к берегам подплывают корабли, каждый размером в десятки каноэ. Из них неспешно высаживают железных не то людей, не то чудовищ с непривычно бледной кожей. Для чего они почти полностью заковали себя в сталь, коренные жители понять не могли.

Раньше они такого не видели. О лошадях, боевых собаках или тем более огнестрельном оружии вообще молчим. Еще местные племена удивляла практичность гостей, которые просто и банально убивали врага, а не пытались взять его в плен, чтобы потом принести в жертву. Иллюзии о мирном визите вновь прибывших разбивались почти сразу.

Какими были требования

Часто конкистадоры сразу с порога грозно зачитывали ультиматум: принятие христианства, присяга на верность испанской короне и прочее. Конечно, индейцы понятия не имели, что конкретно от них хотят гости. Однако их последующие действия были достаточно красноречивыми.

Конкистадоры ломали идолов и на их месте устанавливали собственные святыни – ставили крест на шансах мирных переговоров. Значительно лучше "одетые", вооруженные и организованные захватчики встретились с туземцами. Их преимуществами было совершенное знание местности, родной климат и главное – уже упомянутое численное превосходство.

Кортес и завоевание Мексики

Например, летом 1520 года на территории современной Мексики менее 500 вымученных конкистадоров с боями продирались по территории вражеских ацтеков.

Справка. Ацтеки – крупнейший америндский народ Мексики, который пришел в центральную часть страны с севера в XII веке.

Ад, а не поход. Главный в этой банде – Эрнан Кортес. Он может бы уже давно сел на каравеллы и накивал пятками, но сделать это было некуда. В Мексику Кортес отправился с Кубы, в недавнем завоевании которой принимал активное участие.



Эрнан Кортес отправился с Кубы в Мексику / Фото Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Официально это было необходимо, чтобы "исследовать и торговать с открытыми странами". В то же время то, что вытворяло его войско, трудно втиснуть в понятие "исследование" или "торговля". Значительно лучше подходит слово "разбой".

Главное даже не это, а то, что в последний момент губернатор Кубы отменил экспедицию. Однако Кортес не подчинился и поплыл навстречу детской мечте – в края, где, по слухам, просто несметное количество золота. Ввиду этого, дома его ждала в лучшем случае тюрьма.

Эрнан сжег все свои корабли, чтобы у его солдат не было и мысли о побеге – все или ничего. Отвагу и бескомпромиссность, которые так часто приписывают Кортесу, вполне можно объяснить безысходностью его положения: в Мексике он либо разбогатеет, либо умрет.

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Встретив десятки тысяч индейцев, у нескольких сотен вымученных испанцев не было иного выхода, кроме самоотверженного принятия боя. Безумия этому решению добавляет и то, что дело происходило на равнине. В таких условиях численное превосходство, как правило, играет огромную роль. Однако главнокомандующий конкистадоров смог превратить недостатки ландшафта в преимущество.

Чем запомнилась самая знаковая победа

Свободное пространство дало возможность на полную разгуляться мощной кавалерии испанцев. Ну, как кавалерии – всего в арсенале Кортеса было едва 20 лошадей, но и этого вполне хватило, чтобы организовать в рядах индейцев шок, страх и панику. Плечом к плечу всадники буквально в клочья рубили редуты врага.

Палки и тем более стрелы отлетали от доспехов конкистадоров. До прибытия "гостей" из Европы индейцы никогда не видели лошадей. Некоторое время они даже думали, что животное и всадник – это одно существо, самый настоящий кентавр. Поэтому о стратегии борьбы с кавалерией можно не заикаться. Туземцы понятия не имели, как хотя бы подобраться к всадникам с копьями в руках.

Испанцы волна за волной налетали на деморализованного врага. Сперва спереди, а потом разворачивались и били с тыла. Конкистадоры доминировали настолько, что в определенный момент перестали убивать всех подряд. Они начали искать лидеров туземцев. Кортес собственноручно убил главнокомандующего войска ацтеков Сиуака. В итоге – погром. Одна из самых знаковых побед конкистадоров, которая стала настоящим воплощением всего завоевания Америки.

Роль Малинче в жизни Кортеса

Индейцы, правда, были далеки от того, чтобы покорно склонить головы. Эту победу Кортес одержал, когда бежал из Теночтитлана – столицы империи ацтеков, на месте которой сейчас стоит Мехико. О самом городе и его богатствах Эрнан узнал от Малинче. Это девушка из племен Майя. Она попала в число 20 женщин, которых индейцы подарили Кортесу в 1519 году для примирения.

Интересно! Малинче сделала удивительную карьеру, довольно быстро изменив статус от "подарка" к любимой главнокомандующего, переводчице, дипломату и даже советнице.



Малинче и Эрнан Кортес в Шалтелолко / Фото из ацтекского кодекса XVI века

От увиденных богатств Теночтитлана у ребят Кортеса просто голова закружилась. Правитель ацтеков Монтесума II якобы нарочно пустил испанцев в город и подарил им кучу золота, чтобы ближе познакомиться с захватчиками и узнать об их слабости. План оказался такой себе.

Зачем ограничиваться подаренным золотом, если украсть можно еще больше – почти девиз конкистадоров. Монтесуму в итоге Кортес и его компания взяли в плен, надеясь таким образом вынудить к повиновению остальных ацтеков. Вместо этого индейцы сами убили своего горе-правителя и почти достали Эрнана.

Тот все-таки бежал с небольшим отрядом, которого хватило, чтобы одержать победу в битве при Отумбе. В конце концов, несмотря на мощь духа, ацтеков буквально парализовало от страха. Огнестрельное оружие, неведомые к тому времени звери и амуниция конкистадоров наводили ужас.

Боевые собаки – эффективное оружие

Особое место в списке ночных кошмаров индейцев заняли боевые собаки. Предусмотрительные испанцы привозили их с собой. Животные на тот момент уже успели неплохо зарекомендовать себя в боях в Европе. Правда, случались "конфузы" – в суматохе войны они не всегда разбирали, где чужие, а где свои, поэтому иногда нападали на ребят из собственного лагеря.

В войне с индейцами таких нюансов не возникало. Враг слишком отличался от своих. Тем более, краска, которой мазались индейцы, имела специфический резкий запах. Поэтому в Америке псы стали супер эффективным оружием, ведь примитивные доспехи местных вообще не защищали от укусов.

Еще собаки могли заранее учуять засаду туземцев или легко догнать беглецов. Самое главное – животные стали настоящим психологическим оружием, элементом пыток. Четвероногую подмогу в Новый свет еще в конце XV века брал и Христофор Колумб. Собаки породы алано, закованные в амуницию, буквально загрызли все повстанческие намерения врагов.

Самая известная собака конкистадоров

Самой известной собакой конкистадоров стал Бесерильо (в переводе – теленок). Он даже получил к своему имени дворянскую приставку "Дон" за то, что якобы загрыз около 300 индейцев.



Васко Нуньес де Бальбоа травит собаками индейцев / Фото New York Public Library

Падение Ацтекской империи

Окончательно осознав свое тотальное превосходство в военных средствах, конкистадоры Кортеса вскоре вернулись к Теночтитлану уже с конкретной целью – выгрести из города все ценное, захватив или уничтожив столицу ацтеков.

На этот раз Кортес хорошо подготовился: получил поддержку из родных краев и договорился с индейскими племенами, которых ацтеки гнобили до прибытия европейцев. К оборонительным редутам Теночтитлана подошла армия численностью более 200 000 человек. Она была с пушками, кавалерией и даже специально построенными бригантинами, чтобы иметь возможность подходить к городу водой.

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Подбираться к столице захватчики могли лишь по дамбам, поэтому кавалерия осталась несколько "вне игры". Зато на авансцену вышли 16 орудий. Кортес смог оставить ацтеков без питьевой воды, но быстро победить все равно не получилось.

Более 70 дней ацтеки держали оборону, и все же не устояли – они сдали Теночтитлан. Могущественную империю ацтеков развалил конкистадор, прибывший на чужую землю всего с 500 солдатами. Огнестрельное оружие, железные доспехи, прирученные лошади и собаки, а еще европейские вирусы, к которым у местных не было иммунитета, действительно сделали из них богов войны.

Нередко конкистадоры выигрывали сражения почти без жертв для собственного лагеря. И это при том, что европейцы воевали на чужой территории, часто без стабильных поступлений продуктов, воды и оружия. В конфликте с пришельцами из Старого света погибли примерно 300 тысяч ацтеков. В современной Мексике 13 августа, когда сдался Теночтитлан, является днем национального траура.