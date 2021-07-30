В древние времена все дороги Римской Империи действительно заканчивались в главном городе – крупнейшем центре, столице мира. О невероятной истории Римской Империи – узнавайте в программе.

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Как образовалась Римская Империя

Тогда мощное государство стремительно завоевывала все новые территории и строило сообщение со столицей Империи, которая стала самой живучей в истории. Она выросла с Римской республики незадолго до начала нашей эры, а окончательно исчезла аж в XV веке.

Сверхдержава разрослась на 5 миллионов квадратных километров, охватив территорию от Кавказа до Португалии и Африки. Риму принадлежали все берега Средиземного моря. А население достигало не менее 60 миллионов – почти четверть тогдашнего населения всей планеты.

Армия Рима насчитывала более 400 тысяч воинов

Этим гигантом Римская империя стала благодаря мечу, а не слову. Точнее сотням тысяч мечей, дротиков, копий, луков и щитов. На своем пике численность римского войска достигала более 400 тысяч воинов – это почти как современная регулярная армия США.

Римляне доминировали сразу на нескольких континентах и ​​на протяжении длительного времени. Их военные успехи не были завязаны на талантах какого-то одного конкретного полководца. Здесь выстроили целую систему, которая заметно опережала время.



Римская Империя разрослась на 5 миллионов квадратных километров / Графика 24 канала

Даже современные армии пользуются нововведениями империи, которая цвела 2 тысячи лет назад. Безусловно знаком термин легион – это главная единица разделения римского войска. В разное время легион насчитывал от 5 до 8 тысяч пехотинцев и еще несколько сотен всадников.

Основу армии составляли дети не слишком состоятельных римских фермеров. Когда они становились совершеннолетними, ребят забирали на службу. Процедура была принудительная. Но совсем не такая грубая или несправедлива, как может показаться на первый взгляд.

Существовал выбор между земледелием и армией

Император был заботливым работодателем. Завоевывать чужие земли многим казалось, хотя и опаснее, зато гораздо интереснее занятием, чем земледелие. И горбатясь на ферме, люди на свою землю заработать не могли.

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Другое дело – работа на императора. Римляне заботились о своем войске. Платили щедро и вовремя. Конечно, изредка бывали случаи каких-то недоразумений или не исполненных обещаний, но это скорее исключения, чем обычная практика.

Воины Рима имели высокие пенсии

Однако один нюанс все же был. Служить приходилось 20, а чуть позже 25 лет. То есть на пенсию ребята выходили под 40 лет. При этом до заслуженного отдыха доживали больше половины солдат.

Это довольно много, учитывая насыщенные военные кампании римлян. Но просто выйдя на пенсию, большинство легионеров могли себе позволить участок с хозяйкой и счастливую безбедную жизнь. Это, конечно, если все свои финансы воины не проиграли в походе, во время баталий в какую-то из настольных игр.

Развлечения в Римской Империи

Развлечений хватало. Самые распространенные – аналоги современных орел или решка, кости, крестики-нолики и даже древняя версия нард. Но это уже в длительных и дальних походах. К ним допускали не сразу.

Сначала – легендарный курс молодого бойца. Он длился 4 месяца. За это время новичков учили всему необходимому. Главное: дисциплина и четкое выполнение приказов. Римские полководцы считали, что рецептом успеха в бою является совершенный строй. При этом не один, а разные.

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Воины учились в зависимости от ситуации быстро перестраиваться в черепаху, клин или каре. Также в программу курса молодого легионера входили стрельба из лука, битва на мечах и многое другое.

Воинов тщательно обучали и отбирали

На поле боя в конце допускали уже без преувеличения универсальных солдат того времени, которые кроме всего еще и могли двигаться строем со скоростью 7 километров в час. И это в полной амуниции, которая весила 20 килограммов.

К слову, в этой броне легионеров учили даже плавать. Неудивительно, что римские императоры гордились мощью своего войска. К солдатам относились совсем не как к пушечному мясу. Наоборот. Постоянно проверяли, насколько это возможно в дальних походах, пищу и воду воинов, чтобы армия не подхватила какую-то болезнь.

Как создали первые лазареты

Не менее революционным стало другое римское новшество – лазареты. 2 тысячи лет назад легионеров, получивших тяжелые травмы в боях оперативно эвакуировали в специальные палатки, где солдатам оказывали необходимую медицинскую помощь.

Римляне были первыми, кто обратился к подобному в истории человечества. Конечно, в те времена так еще и в полевых условиях, нечего было и надеяться спасти всех раненых, но это не главное. Суть в отношении и заботе о воинах.

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Показательно, что такие медицинские пункты приказывали строить в нескольких километрах от поля боя. Чтобы госпитализированый легионер не слышал звуков битвы и спокойно восстанавливался. Или чтобы не решил вдруг броситься обратно в битву.

Римские воины были почти братьями

Римские солдаты действительно вполне могли бежать из лазаретов на поля боя. Ведь воевали они не только за величие своего государства, императора или, прозаично, состояние, но и друг за друга. Это еще один тонкий психологический ход римских военачальников.

Они стремились бросать в бой максимально мотивированных солдат. Поэтому делали все, чтобы воины сдружились и стали почти братьями. Мощные римские легионы разбивались на центурии, то есть сотни. А те – на еще меньшие группы – контуберниумы, по 8 человек. Эта вот восьмерка все время была вместе.

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Просыпались, завтракали, рубили врагов, обсуждали девушек или юношей – такое в римской армии, как и в любой другой, тоже случалось. По вечерам перед сном мечтали, что делать на пенсии и играли в настольные игры. Поэтому и воевали друг за друга, а не только за почтенного дядю, сидящего на троне в столице.

Особенности оружия Римской Империи

В атаку римляне шли не только мотивированными, но и хорошо вооруженными. В арсенале легионеров были специальные метательные копья – пилумы. Они могли весить до 4 кг, а длина достигала двух метров.

При поддержке не всегда многочисленной и всегда искусной когорты лучников, неудивительно, что некоторые битвы войско императора выигрывало, так сказать, на социальной дистанции. Даже не входя в тесный контакт с врагом.



Доспехи римлян весили 20 килограммов / Графика 24 канала

Римляне просто посыпали несчастных тучами стрел и копий. Если же оппонент оказывался слишком упрямым, легионеры имели чем его удивить и в ближних боях. Это и дротики (уменьшенная версия копья), и короткий, удобный меч гладиус.

Это холодное оружие позволяло легионерам уничтожать врагов, одновременно прикрываясь огромными щитами. Голову защищал крепкий шлем, были специальные щитки на ноги и довольно известный панцирь lorica squamata (лорика сквамата).

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Эти чешуйчатые доспехи римляне подсмотрели во время покорения Азии. На тканевую или кожаную основу нашивали металлические или бронзовые пластины, их перевязывали – и все. Просто и действенно. Особенно хорошо такая броня защищала от стрел и порезов меча. Правда, мощные копья такую защиту пробивали.

Римляне удивляли тактической вышколенностью легионеров

Впрочем величайшая сила императорского войска все же была не в руках воинов, а в их головах. Тактическая вышколенность легионеров действительно восхищает. Солдаты изучали сложную систему команд, которую подавали горнами и знаменами, чтобы на них можно было отреагировать на любом участке боя.



Первым в бой вступали лучники / Графика 24 канала

Команда "Testudinem formate!" была сигналом к ​​выстраиванию легендарной черепахи. Это специальный боевой строй, который стал своего рода визитной карточкой римлян. Солдаты сбивались в плотный прямоугольник и закрывались щитами. Почти без щелей. Так защищались от метания копий или вражеских стрел.

Римская Империя воевала много. И на разных континентах. Под каждого конкретного врага тактика варьировалась, но построение армии оставалась похожей. В отличие от древнейших времен, войско стояло вместе, без значительных разрывов, а не в шахматном порядке, как раньше.

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Армия императора обычно предпочитала столкновения на сухих ровных поверхностях, где можно было использовать преимущество в мощности. Особое внимание уделяли обороне флангов – это традиционно слабое место каждого войска. Поэтому римские полководцы любили "прислоняться" к реке или горе, чтобы враг не мог зайти сбоку.

Как римляне вели бой

Первым в бой вступали лучники, метатели копий и катапультисты. Такой обстрел с расстояния, конечно, не мог нанести врагу слишком большой вред. Зато запросто нарушал плотность его оборонительных рядов. Редуты легионеров оставались монотонными: легионы делились на несколько боевых линий:

в центре тяжелая пехота – элитная, хорошо вооруженная часть войска в крепчайшей броне, чем дальше от передовой, тем легче амуниция;

по бокам за этим всем следит немногочисленная конница.

Основная цель такой постройки: гибкость и маневренность. Даже если враг где-то прорывался, эту созданную "дыру" немедленно заполняли резервные силы из второго эшелона. Еще эта формация позволяла организовать отступление усталым воинам.

Войско императора всегда стремилось разбить врага в одной большой битве. Если враг отступал, римляне, вместо того чтобы бросаться вдогонку, отправляли часть своих легионов на разграбление местной территории, чем существенно осложняли оппонентам подготовку к предстоящей схватке.



Римляне сами выбирали момент начала боя / Графика 24 канала

Другое важное преимущество, которое постоянно имели легионеры, это то, что они сами выбирали момент начала боя. Нередко бывало, что враг уже вышел на поле битвы, а римляне заперлись в лагере и не выходят. Оппоненты могли ждать целые сутки. Уставали, нервничали. И римляне брали их чуть ли не голыми руками.

Штурмовать же лагерь императорского войска враги основном не решались, потому что он был слишком хорошо защищенным. К тому же римляне не любили идти на размен ударами. Они избегали рискованных столкновений. В период своего расцвета, в начале нашей эры, легионы практически всегда вступали в бои с позиции силы.

Император ценил солдат

Императоры гордились мощью своей армии, ценили солдат. Вполне обоснованно считали их настоящими богами войны. Хотя легионеры имели насыщенные рабочие будни, все же воевали они не всегда.

В мирное время солдаты тоже не расслаблялись. Они работали полицейскими, охранниками и даже собирали налоги. Когда не было войны, вместе легионеры собирались раз в год. Праздновали и устраивали показательные выступления. Народ радовался и чествовал героев, которые сделали Рим столицей мира – главной державой начала нашей эры.

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Легионеры – фундамент одной из самых успешных империй в истории. Хлеб профессионального военного всегда был и остается простым, однако римские солдаты по крайней мере были уверены, что о них заботятся в процессе службы и не забудут после ее завершения.