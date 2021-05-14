Под руководством знаменитого Аттилы, за сотни лет до монголов, гунны поставили на колени половину известного мира. Они непосредственно приложились к краху главной тогдашней силы планеты – Римской империи.

Племя с фейерверками вошло в историю человечества, стало доминантной силой в Европе, создало свою так называемую империю и растворилось через каких-то несколько десятков лет будто и не было никого. Откуда вообще взялись гунны, кто они такие на самом деле и как смогли устроить такой фурор?

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Происхождение гуннов

Где-то в I веке нашей эры по азиатским степям гуляла целая конфедерация кочевых племен хунну. Разбойники были настолько уверены в себе, что успешно докучали мощной китайской династии Хань. Среди прочего, именно из-за их набегов китайцам пришлось построить Великую стену.

Хунну немного угомонились, многие из них приняли китайскую культуру и ассимилировались. Остальные остались верными кочевому образу жизни.

Справка. Современная наука не может с уверенностью утверждать, что гунны стали прямыми потомками именно того племенного объединения хунну, но очевидные причины так считать есть.

Как и их предшественники, гунны были не каким-то отдельным народом, а объединением различных племен, в основном Центральной Азии. Где-то во II веке нашей эры они расселились в районе реки Волги. Оттуда они решили замахнуться на не менее солидную цель – Римскую империю.



Гунны / Фото Tavel in time

Справедливости ради стоит упомянуть, что это было не совсем решение гуннов. Существенные изменения климата в тот период заставили кочевников искать тепла и двигаться на Запад. По дороге гунны побеждали, покоряли и поглощали все больше племен. Они непосредственно приложились к тому, что называют великим переселением народов.

Как гунны оказались в Украине

Европейские источники впервые упоминают о гуннах во второй половине IV века, вскоре после чего их уже можно было встретить на территории современной Украины. Евразийская, или Великая степь, что простирается от Китая и до Венгрии, и проходит через украинское Причерноморье, значительную часть человеческой истории – была любимым шоссе для кочевников. Именно через нее гунны добрались в Европу.

Сначала, правда, изрядно погудели и на землях наших предков. Здесь они получили несколько крупных побед, в частности, разбив племена остготов на Днепре, а вестготов – на Днестре. Этим парни не ограничились и пошли дальше – к наиболее лакомому куску – Римской империи, которая на тот момент уже разделилась на западную и восточную части.

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Цель всего этого всего была банальной – награбить столько состояний, сколько сможешь и обеспечить себе более комфортную жизнь, чем в холодной степи где-то в центральной Азии.

Условной базой для гуннов стали нынешние земли Венгрии, откуда они успешно атаковали и обе части Римской империи и земли различных европейских племен. Значительная часть которых в конце концов присоединялась к гуннской орде.

Аттила – создатель гуннской империи

Долгое время парни были раздробленными – огромные куски армии раскалывались и шли грабить. Изменить это и объединить все силы в единый кулак взялся вождь Ругила, а окончательно добились этой цели его племянники Бледа и Аттила.

Вместе братья правили недолго – более сильный убивал слабого. Поэтому именно Аттилу мы знаем как создателя гуннской империи (которая на самом деле не то чтобы империя, и даже не совсем государство).



Аттила / Портрет из "Космографии" С. Мюнстера, выданной в 1550 году

Гунны не создавали никаких институтов управления. Вся эта огромная территория, завоеванная ими от современного Казахстана до Германии, это скорее сфера влияния, земли, по которым гунны прошли, преодолев всех, кто попытался сопротивляться.

Ошибочный образ гуннов

Хотя и образ гуннов, как бездумных варваров, способных только на разрушение не совсем правильный. Его создателями стали римляне, которые были в ужасе от орды. Оттуда же и мнение о том, что гунны – это какое-то одно племя.

Римлянам было не до того, чтобы разбираться, кто там на самом деле входил в эту конфедерацию. Собственно, из-за того, что главные сведения об Аттиле и компании нам оставили те, кого они били, эта информация часто сильно искажена.



Гунны могли выглядеть примерно так / Картина неизвестного автора

Племена, например, часто изображают как скотоводов. Однако, на стоянках гуннов, археологи постоянно находят серпы и другие орудия. Некоторые из гуннских племен занимались и земледелием, а еще умели работать с металлом. Об этом тоже свидетельствуют археологические находки украшений и котлов.

Хотя именно навыки в обращении с лошадьми стали тем, что позволило гуннам войти в историю. Они жили верхом. Спали в дороге, ели и даже устраивали переговоры – все это не слезая с лошади, а еще долго вообще не пользовались седлами. Они могли не сбрасывая скорость – попасть из своего короткого лука в жертву с расстояния в 200 метров.

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Аттила развязал войну

Обладая такой силой Атилле надоело просто грабить и он решил развязать полномасштабную войну с восточной Римской империей. Гунны катком прошлись по Балканам, разрушив несколько десятков городов и разгромив любое сопротивление, добрались к стенам Константинополя.



Аттила начал войну / Фото Украинский культурный просветительский центр

Тогдашний император Феодосий II вынужден был подписать позорный мирный договор, по которому обязывался платить гуннам дань размером 1000 килограммов золота ежегодно. Аттила показал себя не только невероятным воином, но и умным дипломатом и стратегом.

О том, как на самом деле мог умереть Аттила и почему гунны прекратили существование – смотрите в видео программы.