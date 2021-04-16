В 1099 году в Иерусалиме был один из самых страшных моментов в истории человечества. Крестоносцы ворвались в город и устроили кровавую резню. По улицам текли ручьи крови. Остановил эти страшные события лидер мусульман – Салах эд Дин.

Вырезав целый город мусульман, христиане обосновались в Иерусалиме. Европейцы захватили святыни, прежде всего гроб Христа.

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Все мечети превратили в церкви и с чистой совестью вернулись на родной континент. На хозяйстве оставили только небольшое количество рыцарей в окружении униженных и жаждущих мести сарацинов – именно так местных называли захватчики из старого мира.

Казалось, попытка реванша – лишь дело времени, но сначала крестоносцам везло. Мусульмане приходили в себя от разгрома, приходили в себя после страшной бойни, состоявшейся в Иерусалиме.



"Взятие Иерусалима крестоносцами" / Иллюстрация из Библиотеки искусств Бриджмена

Они не решались атаковать рыцарей, которые показали всю свою силу во время 2 первых крестовых походов. Более того, мусульмане находили важные дела и постоянно что-то делили между собой. Такие конфликты, мягко говоря, не добавляли мощи местному войску.

Междоусобные конфликты дали время христианам. Они прижились в Иерусалиме, даже наладили стабильный паломнический поток: из Европы на Святую землю. Горячая атмосфера в регионе заметно остывала. Город превратился в одну из самых спокойных, стабильных точек региона. Но этот статус-кво оказался довольно шатким. Нарушить его смог только один надоедливый и вполне недальновидный рыцарь.

Кто такой Рено де Шатильон

Этот рыцарь, прибыв на восток с крестоносцами, сделал себе стремительную карьеру. Он стал князем одного из новообразованных христианских государств региона Антиохии. Одним словом, "большая шишка".

Большая шишка, которого хлебом не корми – дай сделать мелкие пакости. Он постоянно нападал на мусульманские торговые караваны. Конечно, какой-то сверхприбыли Антиохия от этого не получала, а вот вражеской стороне нервы портило хорошо.

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Рыцарь "нарвался" на Саладина

Правда, как это нередко бывает: "гопота" доигралась. В очередном караване, который атаковал Рено с бандой, якобы была сестра султана Египта и Сирии и лидера значительной части мусульман Саладина. Это стало последней каплей в чаше терпения.

Саладин, или если хотите Салах эд Дин, уже давно был зол на де Шатильона. Конечно, такого оскорбления военачальник терпеть не мог. Искра вспыхнула, понеслось!



Салах эд Дин / Иллюстрация А. Лукинского

На горе надоедливого французского рыцаря Рене, в то время мусульмане как раз сплотились вокруг одного вожака. Саладин покорил земли и стал военачальником всех сарацинов. Крестоносцы осознали, что дорвались к кому-то большому и похоже более сильному. Они написали письмо Папе Римскому с просьбой прислать подмогу, но тот либо почту вовремя не проверил, либо просто недооценил угрозу – проигнорировал просьбу воинов.

Мусульманская армия пошла на европейцев. Саладин повел подчиненных на джихад – священную войну. Чем-то похожим это противостояние было и для большинства христиан. Воины с обеих сторон воевали не только за славу и деньги, но и за веру и вечную жизнь. На поле боя столкнулись 2 очень мотивированные армии.

Рыцари были очень истощены

Рыцари горели: от желания победить и страшной жары в Палестине. Хитрый Саладин смог спровоцировать врага на спонтанную необдуманную атаку. Европейцы ринулись освобождать захваченный город Таверию. От их лагеря до пункта назначения было недалеко.

Однако ехать пришлось по очень неприветливой местности. Все шло по плану Саладина. Крестоносцы не успели добраться до воды. Жаждущие и обессиленные поставили лагерь на Рогах Хаттина.

Когда 20 тысяч воинов улеглись – Саладин приказал поджечь сухую растительность, которая была вокруг лагеря христиан. Едкий дым еще больше осложнил и без того не сладкую жизнь рыцарей. Уставшие, жаждущие и голодные – просто подарок для любого врага.



Актеры сыграли роли бойцов / Фото jewishbusinessnews

Атака крестоносцев

В то же время мусульмане охотно смаковали водой и обстреливали лагерь европейцев из луков и арбалетов. Силы покидали крестоносцев, поэтому они решили не терять времени и немедленно броситься в атаку. Отступать было слишком поздно, ведь враг стоял рядом.

Бежать на сарацинов с мечами решились не все. Несколько предателей сбежали к Саладину и в обмен на жизнь рассказали ему обо всех планах христиан. Осведомлен значит вооружен. Мусульмане хлынули вперед. Выглядело очевидно страшно. Пехота королевского войска испугалась, залезла на вершину горы и бросила оружие.

Те, кто все же принял бой – это в основном конница, пробились вглубь построений войска мусульман и оказались в окружении.

Рено де Шатильон в плену

На Рогах Хаттина погибло примерно 17 тысяч крестоносцев. В частности, много лордов, магистров и другой знати.

В плен попал и инициатор конфликтов – Рено де Шатильон. Помните, это именно он нападал на торговый караван с сестрой Саладина. Надоедливого рыцаря, говорят, султан казнил собственноручно.

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Погром страшный. Мусульманам хватило 7 часов. В рядах тамплиеров и госпитальеров, которые были ядром европейского войска, царила паника. Те крестоносцы, которые чудом сбежали с Рогов Хаттина, вернулись в Иерусалим и начали готовиться к обороне города.

На конец 1187 года Саладин уже завоевал почти всю Палестину, а еще – порт Акру. Поэтому после непродолжительных раздумий христиане все же решили принять предложение оппонентов: они сдались.

Возвращение Иерусалима

Почти через сто лет последователи Магомета вернули потерянный Иерусалим. Салах эд Дин гарантировал себе место в истории, но настоящей легендой его сделала не война, а мир.

Европейцы вполне обоснованно боялись, что мусульмане им устроят такую ​​же резню, какую организовали рыцари, когда сами захватывали Иерусалим. Однако Саладин смог убедить своих солдат не убивать мирное население.

Люди недорого могли выкупить свою свободу, а еще военачальник гарантировал безопасность паломникам, которые продолжали ехать из Европы на Святую землю. Беспрецедентное миролюбие, которое, к слову, не очень нравилось воинам султана – они стремились к кровной мести.

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