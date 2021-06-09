Такое мнение высказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Однако он заверил, что влияния на конкурсную комиссию не будет.

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Более того, как он добавил, законопроект предусматривает создание Совета по этике, который должен проверить кандидатов в ВСП на добродетель. Поэтому представитель президента заверил, что не видит угроз, которые могли бы допустить нечестных кандидатов на должность члена комиссии ВККС к работе.

Вариант по созданию комиссии из международных экспертов – наиболее эффективный. Основания непредставления экспертом своих кандидатур в состав конкурсной комиссии – вопрос дискуссионный, здесь могут быть определенные манипуляции,

– предостерег Вениславский.

Эти вопросы, по его мнению, надо решать в комплексе. Если кто-то захочет заблокировать в целом процесс – это будет надолго. "Поэтому надо рассматривать альтернативные варианты формирования этого органа", – добавил он.

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Внимание! Венецианская комиссия раскритиковала подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Принятый документ, по мнению председателя комиссии, может убить судебную реформу.

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