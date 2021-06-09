Такое мнение высказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Однако он заверил, что влияния на конкурсную комиссию не будет.
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Более того, как он добавил, законопроект предусматривает создание Совета по этике, который должен проверить кандидатов в ВСП на добродетель. Поэтому представитель президента заверил, что не видит угроз, которые могли бы допустить нечестных кандидатов на должность члена комиссии ВККС к работе.
Вариант по созданию комиссии из международных экспертов – наиболее эффективный. Основания непредставления экспертом своих кандидатур в состав конкурсной комиссии – вопрос дискуссионный, здесь могут быть определенные манипуляции,
– предостерег Вениславский.
Эти вопросы, по его мнению, надо решать в комплексе. Если кто-то захочет заблокировать в целом процесс – это будет надолго. "Поэтому надо рассматривать альтернативные варианты формирования этого органа", – добавил он.
Вениславский о судебной реформе: смотрите видео
Что известно о судебной реформе: коротко
- В законе предлагают, чтобы кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, по сути, отбирали не реформированные и недобросовестные Высший совет правосудия и Совет судей.
- В частности, в комиссию должны войти 6 человек – 3 предлагает Совет судей, еще 3 – Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины.
- В то же время документ предлагает, чтобы международные эксперты вошли только в первый состав конкурсной комиссии.
- Ее хотят сформировать из 3 судей и 3 международников.