Такое мнение высказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Однако он заверил, что влияния на конкурсную комиссию не будет.

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Более того, как он добавил, законопроект предусматривает создание Совета по этике, который должен проверить кандидатов в ВСП на добродетель. Поэтому представитель президента заверил, что не видит угроз, которые могли бы допустить нечестных кандидатов на должность члена комиссии ВККС к работе.

Вариант по созданию комиссии из международных экспертов – наиболее эффективный. Основания непредставления экспертом своих кандидатур в состав конкурсной комиссии – вопрос дискуссионный, здесь могут быть определенные манипуляции,
– предостерег Вениславский.

Эти вопросы, по его мнению, надо решать в комплексе. Если кто-то захочет заблокировать в целом процесс – это будет надолго. "Поэтому надо рассматривать альтернативные варианты формирования этого органа", – добавил он.

Вениславский о судебной реформе: смотрите видео

Что известно о судебной реформе: коротко

  • В законе предлагают, чтобы кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, по сути, отбирали не реформированные и недобросовестные Высший совет правосудия и Совет судей.
  • В частности, в комиссию должны войти 6 человек – 3 предлагает Совет судей, еще 3 – Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины.
  • В то же время документ предлагает, чтобы международные эксперты вошли только в первый состав конкурсной комиссии.
  • Ее хотят сформировать из 3 судей и 3 международников.