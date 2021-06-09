Таку думку висловив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Однак він запевнив, що впливу на конкурсну комісію не буде.

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Щобільше, як він додав, законопроєкт передбачає створення Етичної ради, яка має перевірити кандидатів до ВРП на доброчесність. Тож представник президента запевнив, що не бачить загроз, які могли б допустити недоброчесних кандидатів на посаду члена комісії ВККС до роботи.

Варіант з створення комісії з міжнародних експертів – найбільш ефективний. Підстави неподання експертом своїх кандидатур до складу конкурсної комісії – питання дискусійне, тут можуть бути певні маніпуляції,

– застеріг Веніславський.

Ці питання, на його думку, треба розв'язувати в комплексі. Якщо хтось захоче заблокувати загалом процес – то це буде надовго. "Тому треба розглядати альтернативні варіанти формування цього органу", – додав він.

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Увага! Венеційська комісія розкритикувала підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". Ухвалений документ, на думку голови комісії, може вбити судову реформу.

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