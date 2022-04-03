Уцелевшие жители стали заложниками, ведь их не выпускают погуманитарным коридорам и не поставляют для них продуктовые грузы и медикаменты. К тому же, вероятно, в подвалах разрушенных домов, под завалами остались люди, которых пока нет возможности достать. Об этом сообщил заместитель изюмского городского главы Владимир Мацокин.

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В Изюме до сих пор есть люди, но россияне никого не пускают

По словам Мацокина, в Изюме есть два таких высотных дома, где могло случиться подобное, – по улице Хлебозаводской и по улице Первомайской.

Именно по этим двум адресам полностью разрушены перекрытия, подъезды упали на подвалы, где находились люди. Дело в том, что потолок подвала никак не укреплен, поскольку это не специальное укрытие.

Точной информации о жертвах нет, ведь добраться туда было невозможно – мосты разрушены, а сам район обстреливался снайперами.

Насчет Хлебозаводской говорят, что людям удалось выйти, а по Первомайской – разное. Есть большая вероятность, что люди там были похоронены заживо. Очень хочется ошибаться. Окончательной информации нет, да и россияне и не допустят туда никого,

– заметил он.

Кроме того, подчеркнул, что это преступления против человечности, нарушение всех гуманитарных правил, которые вообще существуют в мире.

Мацокин также добавил, что число жертв в городе невозможно ни посчитать, ни организовывать похороны, потому что работа медучреждений, "скорой", органов регистрации, спасательных служб приостановлена.

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