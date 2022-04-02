Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 2 апреля.
Читайте также В этой войне только один агрессор, – Белый дом о взрыве нефтебазы в Белгороде
Сообщаются, что захватчики производят воздушную разведку позиций ВСУ с применением БПЛА.
На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.
– добавили в Генштабе.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому пытается идти в обход Изюма.
Депутат от ОПЗЖ провел в Изюм оккупантов: смотрите видео