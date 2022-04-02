Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 2 квітня.

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Повідомляються, що загарбники проводять повітряну розвідку позицій ЗСУ із застосуванням БПЛА.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання,

– додали у Генштабі.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому намагається йти в обхід Ізюма.

Депутат від ОПЗЖ провів у Ізюм окупантів: дивіться відео