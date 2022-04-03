Вцілілі жителі стали заручниками, адже їх не випускають гуманітарними коридорами й не поставляють для них продуктові вантажі та медикаменти. До того, імовірно, у підвалах зруйнованих будинків, під завалами залишилися люди, яких наразі не має можливості дістати. Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

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В Ізюмі під завалами досі є люди, але росіяни нікого не пускають

За словами Мацокіна, в Ізюмі є два такі висотні будинки, де могло трапитися подібне, – по вулиці Хлібозаводській і по вулиці Першотравневій.

Саме за цими двома адресами повністю зруйновані перекриття, під’їзди впали на підвали, де перебували люди. Річ у тім, що стеля підвалу ніяк не укріплена, оскільки це не спеціальне укриття.

Точної інформації щодо жертв немає, адже дістатися туди було неможливо – мости зруйновані, а сам район обстрілювався снайперами.

Щодо Хлібозаводської говорять, що людям вдалося вийти, а по Першотравневій – різне. Є велика ймовірність, що люди там були поховані живцем. Дуже хочеться помилятися. Остаточної інформації немає, та росіяни й не допустять туди нікого,

– зауважив він.

Крім того, підкреслив, що це злочини проти людяності, порушення всіх гуманітарних правил, які взагалі існують у світі.

Мацокін також додав, що число жертв у місті неможливо ні порахувати, ні організовувати поховання, бо робота медзакладів, «швидкої», органів реєстрації, рятувальних служб припинена.