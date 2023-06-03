Прежде всего, важно понимать, что многодетной есть семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей. Также семья считается такой, когда соответствующее количество детей самостоятельно воспитывает кто один – отец или мать, отметила адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская.

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Что нужно знать о мобилизации многодетных родителей

Виолетта Монастырская рассказала, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя мобилизовать граждан, имеющих право на отсрочку.

Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК,

– объяснила адвокат.

Кстати, это тоже подтвердил начальник Печерского ТЦК и СП в Киеве полковник Сергей Калугин. Он отметил, что многодетные родители имеют право на отсрочку, то есть мобилизовать их не смогут.

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Обратите внимание! В состав многодетной семьи также входят дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования. В частности, до завершения учебы. Однако не дольше, чем до достижения ими 23 лет. Также следует знать, что документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является соответствующее удостоверение.