Заберут ли в армию многодетных родителей: юрист объяснила правила об отсрочке
- Мужчины, которые имеют трех и более детей, могут оформить отсрочку от мобилизации при наличии соответствующих документов, таких как паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, и других.
- Отсрочка может быть отменена, если муж не проживает с детьми или имеет задолженность по алиментам, а также если одному ребенку исполнится 18 лет.
Мужчины, имеющие трех и более детей, могут оформить отсрочку от мобилизации во время военного положения. Однако для этого закон предусматривает ряд обязательных условий, которые нужно подтвердить документально.
Детали о получении отсрочки рассказала адвокат Руслана Слободянюк в комментарии Общественному.
Что нужно для оформления отсрочки?
Согласно пункту 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, которые воспитывают трех и более детей, могут получить отсрочку от мобилизации.
По словам юриста, оформить ее многодетный отец может через приложение "Резерв +" или лично обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого нужно подать заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку.
В частности, необходимо предоставить паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, где мужчина указан отцом, а также свидетельство о браке или решение суда о его расторжении.
В то же время наличия свидетельств о рождении детей не всегда достаточно для решения об отсрочке.
Стоит отметить, если нет подтверждения фактического содержания/совместного проживания с детьми – это может влиять на решение комиссии. Например, биологические родители, которые имеют задолженность по алиментам более трех месяцев, могут быть призваны в армию. Также, отсрочка автоматически заканчивается, если кому-то из детей исполнится 18 лет,
– объяснила Руслана Слободянюк.
Также, по закону, право на отсрочку может иметь не только биологический отец детей. Например, такую возможность имеет и отчим.
Если он официально усыновил детей, то считается их отцом, и дополнительно подтверждать факт содержания не нужно. Если же усыновления не было, необходимо доказать, что биологический отец не обеспечивает детей должным образом.
Важно! Военное положение в Украине должно закончиться 4 мая. Однако новым законопроектом, который каждые три месяца Владимир Зеленский вносит на рассмотрение народных депутатов, предлагается продлить его еще на 90 суток – до 2 августа.
Как могут изменить правила мобилизации?
В Украине обсуждают возможные изменения в правила мобилизации, которые могут начать действовать после продолжения военного положения и всеобщей мобилизации после 4 мая. Среди ключевых предложений – реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В частности, рассматривается вариант, при котором ТЦК могут частично потерять функцию оповещения военнообязанных и больше сосредоточиться на ведении реестра "Оберег".
Также обсуждается усиление ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. По одной из идей, розыск таких лиц может осуществляться по аналогии с механизмом, который сейчас применяется к должникам по уплате алиментов.