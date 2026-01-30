Как происходит мобилизация мужчин 50+ в феврале: куда их отправляют

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 4 мая 2026 года. В этот период призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

О том, куда могут мобилизовать после 50 лет и кого в этом возрасте не призывают – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Бронирование под угрозой: когда отсрочку могут отменить

Кем могут служить мужчины 50+?

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане 50+ лет могут быть мобилизованы на общих основаниях – сам по себе возраст не является определяющим фактором.

Решение о возможности прохождения службы зависит от нескольких обстоятельств:

состояния здоровья военнообязанного;

наличия необходимой военно-учетной специальности;

а также права на отсрочку или бронирование.

Если по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК) человека признают годным к службе и он не имеет законных оснований для отсрочки или бронирования, его могут мобилизовать и в 55 лет, и в старшем возрасте – в пределах определенного законом возрастного диапазона.

Важно! В то же время мобилизация мужчин старше 50 лет имеет определенные практические особенности. Чаще всего их направляют в подразделения тылового обеспечения, хотя это не является четким правилом и зависит от конкретных потребностей войска.

На практике военнообязанные этой возрастной категории обычно выполняют обязанности водителей, логистов и других специалистов тыла.

Что изменилось в процессе мобилизации?