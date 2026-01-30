Укр Рус
24 Канал Новости Украины Как происходит мобилизация мужчин 50+ в феврале: куда их отправляют
30 января, 15:08
2

Как происходит мобилизация мужчин 50+ в феврале: куда их отправляют

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Мужчины 50+ могут быть мобилизованы на общих основаниях, если их признают годными к службе по состоянию здоровья и наличием необходимой военно-учетной специальности.
  • Обычно, мужчин этой возрастной категории направляют в подразделения тылового обеспечения, они выполняют обязанности водителей, логистов и других специалистов.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 4 мая 2026 года. В этот период призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

О том, куда могут мобилизовать после 50 лет и кого в этом возрасте не призывают – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Бронирование под угрозой: когда отсрочку могут отменить

Кем могут служить мужчины 50+?

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане 50+ лет могут быть мобилизованы на общих основаниях – сам по себе возраст не является определяющим фактором.

Решение о возможности прохождения службы зависит от нескольких обстоятельств:

  • состояния здоровья военнообязанного;
  • наличия необходимой военно-учетной специальности;
  • а также права на отсрочку или бронирование.

Если по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК) человека признают годным к службе и он не имеет законных оснований для отсрочки или бронирования, его могут мобилизовать и в 55 лет, и в старшем возрасте – в пределах определенного законом возрастного диапазона.

Важно! В то же время мобилизация мужчин старше 50 лет имеет определенные практические особенности. Чаще всего их направляют в подразделения тылового обеспечения, хотя это не является четким правилом и зависит от конкретных потребностей войска.

На практике военнообязанные этой возрастной категории обычно выполняют обязанности водителей, логистов и других специалистов тыла.

Что изменилось в процессе мобилизации?

  • В 2026 году в Украине критически важные предприятия могут бронировать всех необходимых военнообязанных работников.
     

  • Для бронирования действует зарплатное условие не ниже 21 617,50 гривны, а предприятия оборонно-промышленного комплекса могут бронировать работников на 45 дней при наличии нарушений воинского учета.
     

  • Министр экономики Алексей Соболев сообщил, что количество забронированных украинских работников выросло с миллиона до 1 миллиона 300 тысяч за год.