Как происходит мобилизация мужчин 50+ в феврале: куда их отправляют
- Мужчины 50+ могут быть мобилизованы на общих основаниях, если их признают годными к службе по состоянию здоровья и наличием необходимой военно-учетной специальности.
- Обычно, мужчин этой возрастной категории направляют в подразделения тылового обеспечения, они выполняют обязанности водителей, логистов и других специалистов.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 4 мая 2026 года. В этот период призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
О том, куда могут мобилизовать после 50 лет и кого в этом возрасте не призывают – читайте в материале 24 Канала.
Кем могут служить мужчины 50+?
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане 50+ лет могут быть мобилизованы на общих основаниях – сам по себе возраст не является определяющим фактором.
Решение о возможности прохождения службы зависит от нескольких обстоятельств:
- состояния здоровья военнообязанного;
- наличия необходимой военно-учетной специальности;
- а также права на отсрочку или бронирование.
Если по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК) человека признают годным к службе и он не имеет законных оснований для отсрочки или бронирования, его могут мобилизовать и в 55 лет, и в старшем возрасте – в пределах определенного законом возрастного диапазона.
Важно! В то же время мобилизация мужчин старше 50 лет имеет определенные практические особенности. Чаще всего их направляют в подразделения тылового обеспечения, хотя это не является четким правилом и зависит от конкретных потребностей войска.
На практике военнообязанные этой возрастной категории обычно выполняют обязанности водителей, логистов и других специалистов тыла.
Что изменилось в процессе мобилизации?
В 2026 году в Украине критически важные предприятия могут бронировать всех необходимых военнообязанных работников.
Для бронирования действует зарплатное условие не ниже 21 617,50 гривны, а предприятия оборонно-промышленного комплекса могут бронировать работников на 45 дней при наличии нарушений воинского учета.
Министр экономики Алексей Соболев сообщил, что количество забронированных украинских работников выросло с миллиона до 1 миллиона 300 тысяч за год.