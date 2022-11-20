Поскольку действие военного положения продолжается, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны быть готовы к вручению повестки. Но это еще не значит, что их сразу мобилизуют. 24 канал расскажет дальше, какую категорию студентов могут позвать в армию, несмотря на отсрочку.

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Могут ли мобилизовать студентов

Следует понимать, что студенты имеют отсрочку от призыва на период обучения. Это предусмотрено в законе "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Но касается эта отсрочка далеко не всех. Она распространяется на тех, кто получает:

профессиональное (профессионально-техническое);

профессиональное высшее;

высшее образование;

ассистентов-стажеров;

аспирантов и докторантов.

Речь идет только о тех, кто получает образование либо на дневной, либо на дуальной формах обучения. А это значит, что на заочников отсрочка не распространяется.

Когда отсрочка для студентов не действует

Фактически есть определенное окно, во время которого студента могут мобилизовать. Речь идет о тех случаях, когда студенты завершили бакалавриат и подаются на магистратуру. В этот промежуток времени лицо не считается соискателем образования.

Так что на отсрочку от мобилизации оно не может претендовать. Продолжится отсрочка от мобилизации только тогда, когда студента зачислят в списки тех, кто учится на магистратуре.

К слову, законодательство Украины предусматривает добровольное вступление студента в ряды ВСУ. То есть, если соискатель образования стремится идти защищать государство, то ему отказывать в этом не имеют права.

В таком случае военный комиссариат самостоятельно уведомляет учебное заведение о военной службе студента. И на срок его прохождения соискатель образования получает академический отпуск с возможностью обновления.

Что делать, если вручили повестку

Студенту, который получает образование на дневной форме обучения, беспокоиться не стоит. В случае, если ему вручили повестку, например, в общественном месте, нужно явиться в военкомат. Но с собой следует иметь справку об обучении.

Могут ли студенты выезжать за границу

Во время телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что студенты не подлежат мобилизации. Но, по его словам, это вовсе не означает, что они могут выезжать за границу.

Демченко добавил, что правила пересечения границы, утвержденные постановлением правительства №57, не предусматривают пропуска студентов за границу во время действия военного положения. Они, как и остальные мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, не имеют права покидать страну. Исключениями могут быть студенты, которые подпадают под категорию тех, для кого предусмотрено разрешение на выезд. Или те, кому еще нет 18 лет или уже за 60.

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