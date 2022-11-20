Оскільки дія воєнного стану триває, то усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні бути готові до вручення повістки. Але це ще не означає, що їх відразу ж мобілізують. 24 канал розповість далі, яку категорію студентів можуть покликати до війська попри відстрочку.

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Чи можуть мобілізувати студентів

Слід розуміти, що студенти мають відстрочку від призову на період свого навчання. Це передбачено у законі "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Але стосується ця відстрочка далеко не всіх. Вона поширюється на тих, хто здобуває:

професійну (професійно-технічну);

професійну вищу;

вищу освіти;

асистентів-стажерів;

аспірантів і докторантів.

Мовиться лише про тих, хто здобуває освіту або на денній, або на дуальній формах навчання. А це означає, що на заочників відстрочка не поширюється.

Коли відстрочка для студентів не діє

Фактично є певне вікно, під час якого студента можуть мобілізувати. Мовиться про ті випадки, коли студенти завершили бакалаврат і подаються на магістратуру. У цей проміжок часу особа не вважається здобувачем освіти.

Тож на відстрочку від мобілізації вона не може претендувати. Продовжиться ж відстрочка від мобілізації лише тоді, коли студента зарахують до списків тих, хто вчиться на магістратурі.

До слова, законодавство України передбачає добровільний вступ студента до лав ЗСУ. Себто, якщо здобувач освіти прагне іти захищати державу, то йому відмовляти у цьому не мають права.

У такому разі військовий комісаріат самостійно повідомляє навчальний заклад про військову службу студента. І на термін її проходження здобувач освіти отримує академічну відпустку з можливістю поновлення.

Що робити, якщо вручили повістку

Студентові, який здобуває освіту на денній формі навчання перейматися не варто. У випадку, якщо йому таки вручили повістку, наприклад, у громадському місці, потрібно з'явитися до військкомату. Але з собою слід мати довідку про навчання.

Чи можуть студенти виїжджати за кордон

Під час телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що студенти не підлягають мобілізації. Але, за його словами, це зовсім не означає, що вони можуть виїжджати за кордон.

Демченко додав, що правила перетину кордону, затверджені постановою уряду №57, не передбачають пропуск студентів за кордон під час дії воєнного стану. Вони, як і решта чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, не мають права покидати країну. Винятками можуть бути студенти, які підпадають під категорію тих, для кого передбачений дозвіл на виїзд. Або ж ті, кому ще нема 18 років або вже за 60.

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