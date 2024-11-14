Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона. Ответственность за мобилизацию непригодных к службе по состоянию здоровья ложится на ВВК.

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В каких случаях могут мобилизовать лиц с ВИЧ и туберкулезом

Лазуткин отметил, что пригодность к службе определяется индивидуально, согласно нормативно-правовым актам, а ключевым фактором является функциональность человека.

Это означает, что каждый случай оценивается отдельно. Вы сказали о ВИЧ. Например, для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи,

– пояснил он.

Военный отметил, что годными к службе являются люди, которые являются бессимптомными носителями болезни или имеют стабильное состояние. Однако "иммунная субкомпенсация – это уже другая история".

Лазуткин отметил, что люди с иммунной субкомпенсацией могут служить только в тыловых частях, где нет необходимости выполнять боевые задачи и нагрузки.

"Иммунная декомпенсация – это третья история. Такие люди являются непригодными к военной службе и подлежат исключению из учета", – заявил спикер.

По словам представителя Минобороны, для лиц с туберкулезом есть четко определенные критерии.

Например активный туберкулез с выделениями или наличием распада легочной ткани – это точно автоматически делает человека непригодным к службе,

– подчеркнул Лазуткин.

Лазуткин также напомнил, что мобилизация лиц, непригодных к службе по состоянию здоровья, является нарушением приказа №402 Минобороны. Ответственность в таких случаях несет военно-врачебная комиссия, которая проводит оценку состояния здоровья призывников.