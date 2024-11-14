Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в етері телемарафону. Відповідальність за мобілізацію непридатних до служби через стан здоров'я лягає на ВЛК.

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В яких випадках можуть мобілізувати осіб з ВІЛ і туберкульозом

Лазуткін наголосив, що придатність до служби визначається індивідуально, згідно з нормативно-правовими актами, а ключовим фактором є функціональність людини.

Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо. Ви сказали про ВІЛ. Наприклад, для осіб із ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання,

– пояснив він.

Військовий зазначив, що придатними до служби є люди, які є безсимптомними носіями хвороби або мають стабільний стан. Однак "імунна субкомпенсація – це вже інша історія".

Лазуткін зауважив, що люди з імунною субкомпенсацією можуть служити лише в тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання та навантаження.

"Імунна декомпенсація – це третя історія. Такі люди є непридатними до військової служби та підлягають виключенню з обліку", – заявив речник.

За словами представника Міноборони, для осіб з туберкульозом є чітко визначені критерії.

Наприклад активний туберкульоз з виділеннями або наявністю розпаду легеневої тканини – це точно автоматично робить людину непридатною до служби,

– наголосив Лазуткін.

Лазуткін також нагадав, що мобілізація осіб, непридатних до служби через стан здоров'я, є порушенням наказу №402 Міноборони. Відповідальність у таких випадках несе військово-лікарська комісія, яка проводить оцінку стану здоров'я призовників.