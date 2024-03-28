Насколько это возможно для 24 Канала ответил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Также он спрогнозировал, что может изменить динамику боев в пользу Украины.

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Могут ли россияне прорваться

Издание Welt написало, что Россия пытается прорвать первую линию обороны ВСУ в 18 местах. Однако, по их словам, вторая и третья линии значительно слабее, поэтому риск продвижения врага в глубь страны, до Днепра – большой.

Свитан заметил, что россияне сейчас на Херсонщине и Запорожье занимают позиции у Днепра, поэтому, вероятно, западное издание имело в виду прорыв линии обороны на других отрезках фронта. Полковник в запасе убежден, что сейчас это невозможно, ведь полумиллионная российская армия не смогла сделать этого на пике подготовки: зимой 2023 – 2024.

Сейчас они использовали практически весь наступательный потенциал,

– отметил военный аналитик.

Как будут развиваться бои в 2024 году

В этом году широкомасштабные наступательные действия россиян очень маловероятны, а с учетом того вооружения, которое Украина получит от западных партнеров, в частности боеприпасы, представляется вполне вероятным удержать линию фронта в том положении, какой она есть сейчас.

Оборонительные линии ВСУ сейчас достаточно серьезные. Первая сейчас укреплена, вторая линия обороны возводилась еще с 2014 года, а третья расположена в 50 – 70 километрах от первой и второй линий.

Относительно Запорожья, там расположено большое количество рокадных дорог, которая ведет в Донецкую область, и позволяет быстро перебрасывать резервы и удерживать линию фронта.

Сейчас все боевые столкновения переходят в режим тактических боев, в таком режиме фронт в ближайшее время и будет находиться. Но подчеркну – до захода других видов вооружения, в частности средств дальнего поражения и самолетов,

– подчеркнул Свитан.

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