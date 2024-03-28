Наскільки це можливо для 24 Каналу відповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Також він спрогнозував, що може змінити динаміку боїв на користь України.
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Чи можуть росіяни прорватись
Видання Welt написало, що Росія намагається прорвати першу лінію оборони ЗСУ у 18 місцях. Однак, за їхніми словами, друга та третя лінії значно слабші, тому ризик просування ворога в глиб країни, аж до Дніпра – великий.
Світан зауважив, що росіяни наразі на Херсонщині та Запоріжжі займають позиції біля Дніпра, тому, ймовірно, західне видання мало на увазі прорив лінії оборони на інших відтинках фронту. Полковник в запасі переконаний, що зараз це неможливо, адже півмільйонна російська армія не змогла зробити цього на піку підготовки: взимку 2023 – 2024.
Зараз вони використали практично увесь наступальний потенціал,
– зауважив військовий аналітик.
Як розвиватимуться бої в 2024 році
Цьогоріч широкомасштабні наступальні дії росіян дуже малоймовірні, а з урахуванням того озброєння, яке Україна отримає від західних партнерів, зокрема боєприпаси, видається цілком імовірним утримати лінію фронту в тому становищі, якою вона є зараз.
Оборонні лінії ЗСУ зараз достатньо серйозні. Перша зараз укріплена, друга лінія оборони зводилася ще з 2014 року, а третя розташована за 50 – 70 кілометрів від першої і другої ліній.
Щодо Запоріжжя, там розташована велика кількість рокадних доріг, яка веде до Донецької області, і дозволяє швидко перекидати резерви і утримувати лінію фронту.
Зараз всі бойові зіткнення переходять в режим тактичних боїв, в такому режимі фронт найближчим часом і буде перебувати. Але наголошу – до заходу інших видів озброєння, зокрема засобів дальнього ураження та літаків,
– підкреслив Світан.
Останнє з лінії бойового зіткнення
- В Третій штурмовій бригаді повідомили, що фронт на східному напрямку вдалося стабілізувати. Попри постійні штурми росіян, на деяких ділянках в ЗСУ є перевага, зокрема по оборонній лінії, що розташована поблизу води на Авдіївському напрямку.
- Ціною шалених втрат росіянам вдалося здобути певні успіхи по лінії Бердичі-Первомайське, захопити населений пункт Тоненьке, а також основну частину Орлівки. Наразі населений пункт Бердичі не контролює повністю жодна із сторін.
- Також ворог зосереджений на тому, щоб тиснути в напрямку Часового Яру. Там противник робить все можливе і неможливе, аби прорватися до населеного пункту, однак ЗСУ утримують свої позиції в Кліщіївці та Андріївці.