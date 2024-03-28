Наскільки це можливо для 24 Каналу відповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Також він спрогнозував, що може змінити динаміку боїв на користь України.

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Чи можуть росіяни прорватись

Видання Welt написало, що Росія намагається прорвати першу лінію оборони ЗСУ у 18 місцях. Однак, за їхніми словами, друга та третя лінії значно слабші, тому ризик просування ворога в глиб країни, аж до Дніпра – великий.

Світан зауважив, що росіяни наразі на Херсонщині та Запоріжжі займають позиції біля Дніпра, тому, ймовірно, західне видання мало на увазі прорив лінії оборони на інших відтинках фронту. Полковник в запасі переконаний, що зараз це неможливо, адже півмільйонна російська армія не змогла зробити цього на піку підготовки: взимку 2023 – 2024.

Зараз вони використали практично увесь наступальний потенціал,

– зауважив військовий аналітик.

Як розвиватимуться бої в 2024 році

Цьогоріч широкомасштабні наступальні дії росіян дуже малоймовірні, а з урахуванням того озброєння, яке Україна отримає від західних партнерів, зокрема боєприпаси, видається цілком імовірним утримати лінію фронту в тому становищі, якою вона є зараз.

Оборонні лінії ЗСУ зараз достатньо серйозні. Перша зараз укріплена, друга лінія оборони зводилася ще з 2014 року, а третя розташована за 50 – 70 кілометрів від першої і другої ліній.

Щодо Запоріжжя, там розташована велика кількість рокадних доріг, яка веде до Донецької області, і дозволяє швидко перекидати резерви і утримувати лінію фронту.

Зараз всі бойові зіткнення переходять в режим тактичних боїв, в такому режимі фронт найближчим часом і буде перебувати. Але наголошу – до заходу інших видів озброєння, зокрема засобів дальнього ураження та літаків,

– підкреслив Світан.

Останнє з лінії бойового зіткнення