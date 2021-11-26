Могут ли ученые избавить мир от табачного дыма: обсуждение экспертов на конференции OPEN

Тренд на здоровье закрепился надолго. Но применим ли он для трансформации вредных и консервативных привычек – как, например, курение? Ведь известно, что, помимо курильщика, сигаретный дым вредит окружающим людям и экологии.

На онлайн-конференции OPEN SCIENCE эксперты по табачной отрасли и никотину отвечали на этот и другие вопросы в режиме реального времени. Доступ к научно-обоснованной информации о бездымных альтернативах, по мнению участников, позволит совершеннолетним курильщикам понять, как снизить риски для здоровья.

Что более вредно – сигареты или бездымные продукты?

Участники конференции поделились результатами недавних исследований о влиянии альтернативных продуктов на здоровье

.: альтернативными или бездымными называются продукты для курильщиков, которые исключают выделение сигаретного дыма. Именно дым считается причиной развития связанных с курением заболеваний и негативно влияет на качество воздуха.

Жизель Бейкер, вице-президент по взаимодействию с научным сообществом одной из табачных компаний, рассказала об исследованиях по социальному здоровью. В нем специалисты сравнили современные данные с теми, которые были собраны, когда бездымных продуктов еще не существовало.

"Мы можем наблюдать, как меняется динамика болезней, связанных с курением в странах, жители которых переходят с обычных сигарет на альтернативные продукты. Если говорить о Японии, видна разница между данными до 2017 года и после. Изменилась частота обращений в больницу с обострением легочных заболеваний", – приводит пример Жизель.



Эксперты отмечают, что бездымные продукты можно считать менее вредными для здоровья курильщиков. Прежде всего потому, что табак в таких системах не горит, а нагревается. Это предотвращает выделение 6000 вредных химических веществ. И поэтому совершеннолетним курильщикам, которые не могут бросить, но хотят снизить риски для организма, в некоторых странах врачи могут официально рекомендовать использование электронных систем вместо сигарет. Одной из таких стран стала Великобритания в 2021 году.

Мойра Гилхрист, вице-президент по стратегическим и научным коммуникациям, считает, что упрощение выхода таких продуктов на медицинский рынок свидетельствует "об уверенном движении в сторону снижения вреда от табака в Великобритании".

Какие исследования по социальному здоровью проводятся сейчас или планируются в будущем

Регулярно проводятся исследования технологий нагрева табака, состава систем, сравнение степени их токсичности с вредом, который наносят обычные сигареты. Один из самых сложных вопросов для исследователей – переход с сигарет на альтернативные продукты и связанные с этим изменения в здоровье курильщика.

Организму человека, который курил в течение 20 лет, нанесено много вреда, и даже если мы наблюдаем уменьшение этого вреда, необходимо разобраться, что из этого было обусловлено генетикой, а что – курением. Каковы были изменения, какова связь между ними. Такие исследования проводятся среди больших групп населения и требуют времени,

– поясняет Жизель Бейкер.

В изучении влияния систем для нагревания табака многие вопросы все еще остаются открытыми. Однако эксперты едины во мнении, что применять важно те продукты, которые имеют научную основу и предлагаются потребителям только после прохождения ряда исследований. В то же время использование бездымных продуктов все еще сопряжено с рисками и вызывает привыкание, так как в них содержится никотин. И единственный способ полностью их исключить — отказаться от привычки. Но у курильщика, который использует бездымные продукты, риски ниже в сравнении с тем, кто продолжает курить сигареты.