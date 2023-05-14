Отметим, что Владимир Яценко объявлял премию в 20 миллионов гривен для украинского производителя, который 9 мая посадит на Красной площади в Москве БПЛА с украинскими опознавательными знаками. Этого, к сожалению, не случилось. Однако Яценко рассказал, реально ли это.

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Может ли Украина посадить свои дроны в Москве

Яценко убежден, что по состоянию на данный момент, если это будет в темноте посреди ночи, несколько украинских беспилотников смогут приземлиться на Красной площади.

Если коротко: по состоянию на сейчас, если это будет ночью, тьма, то я экспертно считаю, что стая беспилотников от четырех до шести-восьми штук сможет без проблем преодолеть все препятствия к Красной площади.

– сказал он.

Идет постоянная борьба между украинскими дронами и российскими РЕБ

Производитель БПЛА добавил, что сейчас идет постоянное соревнование между беспилотниками и враждебными средствами радиоэлектронной борьбы. По словам Яценко, нужно понимать, что россияне "далеко не глупые люди – тоже анализируют, изучают и что-то модифицируют".

При этом Украина не стоит на месте и понимает, как обойти врага. Пока наши защитники над этим работают.

Мы тоже не стоим на месте и тоже много [изменений] вносим, делаем что-то новое. Мы понимаем, как они работают и понимаем, как их обойти. Есть какие-то препятствия, которые обойти очень тяжело. К примеру, глушение сигнала GPS. Но сигнал GPS не является сейчас единственным источником информации о нахождении беспилотного летательного аппарата в воздухе. Есть другие сигналы, другие возможности, как самолет может ориентироваться,

– объяснил Яценко.