Зауважимо, що Володимир Яценко оголошував премію у 20 мільйонів гривень для українського виробника, який 9 травня посадить на Красній площі в Москві БпЛА з українськими розпізнавальними знаками. Цього, на жаль, не трапилось. Проте Яценко розповів, чи це взагалі реально.

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Чи може Україна посадити свої дрони у Москві

Яценко переконаний, що станом на зараз, якщо це буде в темряві посеред ночі, то кілька українських безпілотників зможуть приземлитись на Красній площі.

Якщо коротко: станом на зараз, якщо це буде вночі, темрява, то я експертно вважаю, що зграя безпілотників від чотирьох до шести-восьми штук зможе без проблем подолати всі перешкоди до Красної площі,

– сказав він.

Йде постійна боротьба між українськими дронами та російськими РЕБ

Виробник БпЛА додав, що наразі йде постійне змагання між безпілотниками й ворожими засобами радіоелектронної боротьби. За словами Яценка, потрібно розуміти, що росіяни "далеко не дурні люди – теж аналізують, вивчають і щось модифікують".

При цьому Україна не стоїть на місці й розуміє, як обійти ворога. Наразі наші захисники над цим працюють.

Ми теж не стоїмо на місці й теж багато [змін] вносимо, робимо щось нове. Ми розуміємо, як вони працюють, і розуміємо, як їх обійти. Є якісь перешкоди, які обійти дуже важко. Наприклад, глушіння сигналу GPS. Але сигнал GPS не є зараз єдиним джерелом інформації про знаходження безпілотного літального апарата в повітрі. Є інші сигнали, інші можливості, як літак може орієнтуватися,

– пояснив Яценко.