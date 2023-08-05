В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на этот вопрос. Он отметил, что ракетоносители "Калибров" уже страдают, а для береговых установок нужно иметь определенные средства.

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Могут ли уничтожать "Бастионы"

Юрий Игнат начал с кораблей, являющихся ракетоносителями "Калибров". Он отметил, что у врага есть как подводные, так и надводные. Спикер Воздушных сил добавил, что "иногда они терпят неудачу". Ведь можно увидеть, что надводные дроны атакуют эти суда.

А теперь вернемся к береговым установкам "Бал" и "Бастион". Последние русские военные использовали, чтобы бить по Одесщине ракетами типа "Оникс".

Конечно же, рациональнее уничтожать сами береговые комплексы, потому что, чтобы с ракетами "Оникс" бороться, нужно иметь средства, трудно это делать. Безусловно нужно иметь средства,

– добавил он.

По словам Юрия Игната, бороться с береговыми установками можно с помощью ракет ATACMS. Также этому могут помочь истребители F-16.

В том же эфире Юрий Игнат объяснил, почему в последнее время россияне активнее поднимают в атмосферу МиГ-31К. На это есть сразу несколько причин. Одна из них касается проведения учений.

Почему украинцев кошмарят МиГами

Прежде всего, это делают для того, чтобы держать Украину в напряжении. Враг таким образом стремится сделать все для того, чтобы деморализовать нас.

Все же понимают, воздушная тревога – нужно идти в укрытие. Вся Украина – "красная". Подразумевается, на карте. И таким образом противник деморализует население, в конце концов экономика на это реагирует некоторым образом,

– отметил он.

Также, по словам Юрия Игната, оккупанты осуществляют тренировки пилотов. Во время них МиГ-31К поднимают в атмосферу на соответствующую высоту, с которой производят пуск ракет. После этого производятся имитационные пуски, а ракетоносители "Кинжалов" отправляются обратно на базу.