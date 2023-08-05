В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на це питання. Він зауважив, що ракетоносії "Калібрів" уже потерпають, а для берегових установок потрібно мати певні засоби.

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Чи можуть знищувати "Бастіони"

Юрій Ігнат почав з кораблів, які є ракетоносіями "Калібрів". Він зауважив, що у ворога є як підводні, так і надводні. Речник Повітряних сил додав, що "інколи вони зазнають невдач". Адже можна побачити, що надводні дрони атакують ці судна.

А тепер повернімося до берегових установок "Бал" і "Бастіон". Останні російські військові використовували, щоб бити по Одещині ракетами типу "Онікс".

Звичайно ж, раціональніше знищувати самі комплекси берегові, тому що, щоб з ракетами "Онікс" боротися, потрібно мати засоби, важко це робити. Безумовно треба мати засоби,

– додав він.

За словами Юрія Ігната, боротися з береговими установками можна з допомогою ракет ATACMS. Також цьому можуть посприяти винищувачі F-16.

У тому ж ефірі Юрій Ігнат пояснив, чому останнім часом росіяни активніше підіймають у повітря МіГ-31К. На це є відразу кілька причин. Одна з них стосується проведення навчань.

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Передовсім це роблять для того, щоб тримати Україну в напрузі. Ворог таким чином прагне зробити все для того, щоб деморалізувати нас.

Усі ж розуміють, повітряна тривога – треба йти в укриття. Вся Україна – "червона". Мається на увазі, на карті. І таким чином противник деморалізує населення, зрештою економіка на це реагує деяким чином,

– зазначив він.

Також, за словами Юрія Ігната, окупанти здійснюють тренування пілотів. Під час них МіГ-31К підіймають у повітря на відповідну висоту, з якої здійснюють пуск ракет. Після цього проводяться імітаційні пуски, а ракетоносії "Кинджалів" вирушають назад на базу.